Der Sommerportulak ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Höchste Zeit, das schmackhafte Wildgemüse wieder neu zu entdecken.

Der Geschmack machts – so wird Sommerportulak verwendet

Die jungen Blätter und Triebe schmecken nussig, etwas säuerlich und leicht salzig. Rechtzeitig geerntet, kann man mit den Blättern und jungen Trieben entweder Salate verfeinern oder sie als Gemüse zubereiten.

Kurz angedünstet wie Spinat schmecken sie ebenfalls sehr lecker. Und sie sind gesund: Viel Vitamin C, Magnesium und Omega-3-Fettsäuren machen den Sommerportulak sehr wertvoll. Übrigens: Kenner setzen die Blütenknospen in der feinen Küche wie Kapern ein!

Jetzt noch aussäen!

Den Sommerportulak können Sie jetzt noch aussäen.

So geht’s: Gesät wird in Reihen, im Abstand von etwa Zentimeter. Ganz wichtig: Der Samen wird nur ganz leicht mit Erde bedeckt, auf keinen Fall dick "zugedeckt", denn er ist ein sogenannter Lichtkeimer. Schon nach vier Wochen kann der Sommerportulak geerntet werden. Dabei schneidet man entweder die rötlich überhauchten, dickfleischigen Blätter ab oder nimmt gleich die Triebspitzen als Ganzes. Auch die Triebe sind fleischig und dick wie die Blätter.

Sät man jetzt aus, kann in diesem Jahr noch zwei bis drei Mal geerntet werden, denn der Sommerportulak treibt schnell wieder neue Triebe und Blätter. Wichtig dabei: Sie sollten regelmäßig abernten, denn wenn die

Pflanze nach etwa acht bis neun Wochen Blüten bildet, fangen die Blätter an, bitter zu schmecken!

Welchen Standort braucht der Sommerportulak?

Sonne braucht der Sommerportulak unbedingt. Ansonsten ist er aber extrem genügsam. Er liebt sogar eher karge Böden! Und weil er das Wasser speichern kann – er ist eine sogenannte sukkulente Pflanze, wie Aloe, Dachrose oder Fetthenne –, muss nur wenig gegossen werden.

Ein Geheimtipp dazu: Wenn der Sommerportulak ein bis zwei Tage vor der Ernte kräftig gegossen wird, dann können sich Blätter und Triebe so richtig schön vollsaugen. Sie werden saftiger und richtig knackig!

Nicht verwechseln beim Saatgutkauf

Der Sommer- oder Gemüseportulak darf nicht mit dem frostfesten Winterportulak verwechselt werden, der auch Postelein oder Kubaspinat genannt wird. Das ist eine ganz andere Pflanze, die erst später im Jahr gesät und dann im Spätherbst und Winter geerntet wird

Der besondere Tipp

Viele Hobbygärtner haben etwas Bedenken beim Sommerportulak, weil er sich per Samenflug im ganzen Garten ausbreiten kann. Gegensteuern ist einfach: Wer den Sommerportulak im Beet anbaut, muss regelmäßig die gelblichen Blüten entfernen. Oder so gründlich ernten, dass die Pflanze gar nicht erst zur Blüte kommt. Alternativ können Sie den Sommerportulak auch in 2-3 Liter fassende Töpfe säen. So behalten Sie die Pflanzen auf jeden Fall im Blick und im Griff.