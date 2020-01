per Mail teilen

Auch mitten im Winter gibt es einzelne Sträucher, die Vorfreude auf den Frühling machen: Die winterblühende Mahonie, auch Schmuck-Mahonie genannt, ist ein dufte(nde)s Beispiel dafür. SWR4-Gartenexperte Volker Kugel stellt sie vor.

Die winterblühende Mahonie oder Schmuckmahonie (Mahonia media)

ist ein immergrüner Strauch

bleibt etwa 2 m Höhe und Breite recht klein und ist auch für kleine Gärten gut geeignet

fühlt sich im Halbschatten wohl und wächst sogar noch im Schatten unter großen Sträuchern wie Felsenbirnen oder Hartriegeln.

hat immergrüne, ledrige Blätter mit kleinen dornigen Spitzen, die ein bisschen aussehen wie die Blätter der Stechpalme.

bringt mit ihre wunderschönen gelben Blütenglöckchen den winterlichen Garten zum Leuchten. Die Blüten bilden sich an bis zu 30 cm langen Rispen und duften ganz zart.

Besonders empfehlenswert ist die Sorte „Winter Sun“

Frühe Blütezeit

Die gelben Blüten der Schmuckmahonie öffnen sich nicht zu einem festen Termin, sondern je nach Witterungsverlauf. In kalten Wintern erscheinen sie erst Mitte/Ende Februar. In diesem Jahr, nach den recht milden November- und Dezemberwochen, öffnen sich die Blüten der Schmuck-Mahonie vielerorts schon jetzt im Januar

Der Unterschied zur "normalen" Mahonie

Die Schmuck-Mahonie ist sozusagen die „große Schwester“ der gewöhnlichen Mahonie (Mahonia aquifolium), die wir als genügsame Heckenpflanze kennen. Diese „kleine Schwester“ bleibt mit 80 – 90 cm ganz klein und kompakt und blüht erst April/Mai relativ unscheinbar.

Die Früchte der gewöhnlichen Gartenmahonie (Mahonia aquifolia)

Was ist bei der Pflege wichtig?

Die winterblühende Mahonie sollte nach der Pflanzung in den ersten Jahren einen leichten Winterschutz aus Reisig erhalten. Sie sollte nicht an Stellen gepflanzt werden, wo der Ostwind pfeift und die winterliche Morgensonne das Laub austrocknen kann. Die ideale Pflanzzeit ist das Frühjahr ab Anfang März. Ein normaler Gartenboden genügt, besondere Düngung oder Schnitt ist nicht nötig.

Ist bei Frost die Blütenpracht verloren?

Das ist ein interessanter Trick der Natur: Die Blüten der Mahonie, aber auch die von Winterjasmin und Zaubernuss, werden nicht von einem starken Frosteinbruch geschädigt! In den Zellen dieser Sträucher ist eine hohe Konzentration an Zucker. Das setzt den Gefrierpunkt herab und verhindert so das Aufplatzen der Zellen bei Frost. Eine wirklich sehr spezielle Überlebensstrategie!

Die winterblühende Mahonie (Mahonia media, "Winter sun")

Gut zu wissen

Die winterblühende Mahonie ist auch eine Freude für die Tierwelt! Die gelben Blütenrispen mit ihren zahlreichen Einzelblüten bieten Nahrung für winteraktive Insekten. Und die blauen Beeren, die ab Juli am Strauch hängen, sind eine tolle Vogelnahrung. Übrigens: Diese blauen Beeren sind zwar auch für Menschen genießbar. Sie schmecken aber roh ziemlich sauer, deshalb würde ich sie lieber den Vögeln überlassen