Lenzrosen sind tolle Vorfrühlingsblüher, die uns in einer Zeit mit ihren Blüten erfreuen, in der der restliche Garten noch im Winterschlaf ist. Und der Frühling ist auch die ideale Zeit, sich diese dekorativen Pflanzen in den Garten zu holen. SWR4-Gartenexperte Volker Kugel verrät, was Sie dabei beachten müssen.

Lenzrosen werden je nach Sorte zwischen 20 und 40 cm hoch

blühen in vielen Farbnuancen von Rot, Rosa über Gelb nach Weiß

gibt es auch als gefüllte Sorten und Sorten mit farbiger Zeichnung

zeigen ihre Blüten – je nach Sorte von Februar bis April

haben 4-6 cm große Blütenköpfe, die leicht nach unten geneigt sind – das sieht sehr romantisch aus

fühlen sich in einem humosen, tiefgründigen Boden ohne Staunässe wohl.

Wo pflanzen wir die Lenzrose am besten?

Lenzrosen stammen aus Vorderasien und sind Pflanzen des Waldrandes. Das heißt, im Garten setzen wir sie in den Halbschatten – am besten vor großen Sträucher wie Hartriegel, Felsenbirne oder Zierkirsche. Das passt gut.

So können die Lenzrosen die Frühlingssonne genießen, bevor die Sträucher ihre ersten Blätter bekommen. Im heißen Sommer wiederum lieben sie den Schatten, den diese Blätter spenden. Wenn die Lenzrosen sich wohlfühlen, dann bilden sie über die Jahre richtige kleine Bestände.

Gut zu wissen: Eine schöne Ergänzung für Lenzrosen sind frühe Zwiebelpflanzen wie Schneeglöckchen, Märzenbecher und Krokusse.

Warum ist der Frühling die beste Zeit, um Lenzrosen zu pflanzen?

Wenn Sie jetzt in der Staudengärtnerei blühende Exemplare kaufen, dann wissen Sie genau, welche Farbe und Größe Ihre Lenzrose hat. Diese Gewächse sind nämlich sehr vielfältig! Mein persönlicher Sorten-Tipp ist die Sorte "Atrorubens". Sie hat tiefrote, bis zu 8 cm große Blüten und blüht Ende Februar.

Ist die Lenzrose mit der Christrose verwandt?

Ja – und manchmal werden die beiden auch verwechselt. Die Christrose blüht reinweiß von Dezember bis Februar, mit meist stehenden Blütenknospen.

Die Lenzrose, die manchmal auch "Nieswurz" genannt wird, blüht dagegen in vielen Farben: Es gibt sie in weiß, aber auch gelblich, bläulich, bis hin zu rosa und rot. Die Lenzrose ist allerdings, was die Pflege angeht, viel unkomplizierter als die etwas schwierige Christrose.

Wieviel Pflege braucht die Lenzrose?

Nach heißen Sommern und kalten, schneearmen Wintern kann es sein, dass die Blätter braun und unansehnlich werden. Schneiden Sie diese Blätter einfach vor der Blüte im Februar dicht über dem Boden komplett ab. So kommt die Blüte voll zur Geltung und die Pflanze bildet ab April neue, frischgrüne Blätter.

Für eine regelmäßige Düngung organisch-mineralischen Volldünger (etwa 40g/m²) nach der Blüte sind die Lenzrosen dankbar. Insgesamt sind Lenzrosen langlebig und pflegeleicht. Sollte in seltenen Fällen ein Pilzbefall zu sehen sein, hilft ebenfalls unser treuer Gartenbegleiter: Die Gartenschere

Der besondere Tipp:

Nach sechs bis acht Jahren lassen die Lenzrosen manchmal in ihrer Blütenfülle nach und wachsen schlechter. Dann wird es Zeit, die Pflanzen durch die Teilung mit dem Spaten zu verjüngen: Graben Sie die Pflanze aus und teilen Sie sie in 4-5 Stücke, die dann direkt wieder eingepflanzt werden. Eine andere Möglichkeit: Verschenken Sie einige Stücke und verbreiten Sie so die "Lenzrosen-Begeisterung" weiter!