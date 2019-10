per Mail teilen

Im Oktober ist je nach Lage mit den ersten kalten Nächten zu rechnen. Auch leichter Frost ist eine Gefahr für Gartengeräte, Leitungen und Pflanzgefäße. Das können Sie jetzt schon tun.

Wasserleitungen

Hier ist große Vorsicht geboten. Nehmen wir das Beispiel eines Wasserhahns am Haus mit einer Zuleitung, die über den Putz montiert ist. Das kann schnell gefährlich werden: Wasser hat seine größte Dichte bei etwa +3,5 Grad Celsius; drunter dehnt es sich aus, wenn es gefriert. Und das bedeutet, dass schon bei Temperaturen knapp unter 0 Grad solche Wasserhähne platzen können und dann wird das Wasser sich beim Auftauen am nächsten Tag ungehindert seinen Weg suchen! - Läuft es nur in den Garten, hat man Glück gehabt. Läuft es aber z.B. über einen Lichtschacht ins Untergeschoss, dann können große Schäden entstehen.

Was tun: Am besten frühzeitig – also jetzt schon! -, aber spätestens dann, wenn Temperaturen unter 0 Grad Celsius vorausgesagt sind, das Gartenwasser abstellen. Ganz wichtig: Die Leitung muss komplett entleert werden!

Wasserhähne frühzeitig entleeren, damit der Frost nicht gefährlich wird Colourbox

Gartenschläuche

Oft wird vergessen, die Gartenschläuche – ob aufgerollt oder nicht - zu entwässern. Wenn hier der Frost zuschlägt, können solche Schläuche platzen… inklusive der Gießköpfe. Das kann dann schnell sehr teuer werden. Das Gleiche gilt für mobile Gartenregner

Was tun: Schläuche und Regner leer laufen lassen und frostfrei überwintern.

Tropfschläuche auf dem Balkon

Auch die Tropfschläuche für die Dauerbewässerung von Balkonkästen sind frostgefährdet.

Was tun: Sobald der erste Frost in Sicht ist, das Wasser der Zuleitung abstellen. Den Schlauch trennen und mit einem kleinen Kompressor oder einer Luftpumpe leer pusten. So wird Schaden verhindert und die Tropfbewässerungsanlage kann viele weitere Jahre ihren Dienst tun.

Regentonne dpa Bildfunk Picture Alliance

Regenfässer und Miniteiche

Was tun:

Regenfässer werden entleert und umgedreht.

Einen Miniteich, z.B. in einer Zinkwanne, sollten Sie möglichst an einem frostfreien Standort überwintern, damit die Wasserpflanzen nicht erfrieren. Entleeren Sie das Wasser bis auf wenige Zentimeter und stellen Sie das Behältnis in einen möglichst kühlen, aber frostfreien Raum.

Der besondere Tipp:

Tontöpfe springen schnell bei Frost Colourbox Foto: Alfred Hofer

Eine weitere „Kleinigkeit“ wird vor dem Winter oft übersehen: Wenn nämlich Pflanzen, denen ein paar Minusgrade nichts ausmachen, in teuren Untersetzern aus Ton stehen. Sollte dort vom letzten Regen noch Wasser stehen, kann der schöne Topfuntersetzer - oder auch der ganze wassergesättigte Pflanztopf – platzen!

Was tun: Untersetzer wegnehmen, entleeren und die Töpfe gut abtropfen lassen, dann passiert kein Malheur.