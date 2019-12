Diese Zimmerpflanze hebt richtig ab - zumindest optisch. Die Ufopflanze ist pflegeleicht, immer grün und wächst kompakt. Unser Gartenexperte weiß, auf was man achten muss.

Die Ufopflanze ist anspruchlos und robust. Auffällig sind die kreisrunden Blätter, die an Geldmünzen oder Ufos erinnern - daher auch der Name. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Ufopflanze hat viele Namen:

Chinesischer Geldbaum (ein Hinweis auf die Herkunft)

(ein Hinweis auf die Herkunft) Glückstaler (die Ausläufer werden gern als Freundschaftspflanze weitergegeben)

(die Ausläufer werden gern als Freundschaftspflanze weitergegeben) Bauchnabelpflanze

Kanonierblume (weil sie ihren Blütenpollen in die Luft "schießen")

(weil sie ihren Blütenpollen in die Luft "schießen") Botanisch heißt sie Pilea peperomioides

Die Ufopflanze wird etwa 30 bis 40 Zentimeter hoch. Ihren Namen verdankt sie den kreisrunden Blättern, die so aussehen, wie man sich ein Ufo vorstellt

Trotz des ungewöhnlichen Namens sehr pflegeleicht

Die Ufopflanze

muss nicht geschnitten werden

hat keine speziellen Probleme mit Schädlingen oder Krankheiten

benötigt nur eine normale, gute Blumenerde

gedeiht auch in etwas kühleren Räumen – am liebsten mag sie Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad

braucht Licht, verträgt aber keine volle Sonne, sonst bekommen die Blätter meist braune, eingetrocknete Ränder.

Eine Düngung zweimal pro Monat in der Wachstumszeit von März bis Oktober tut der Ufopflanze gut. Am besten düngt man flüssig übers Gießwasser.

Aufpassen beim Gießen

Wie bei den meisten Zimmerpflanzen braucht man beim Gießen des "Ufos" etwas Gefühl: Zuviel Wasser ist schlecht, denn es führt zu Staunässe und dadurch können die Wurzeln faulen. Zu wenig Wasser ist auch nichts, denn dann werden die Blätter gelb und fallen ab. Am besten erst dann wieder gießen, wenn die oberste Bodenschicht gut abgetrocknet ist.

Die Ufopflanze lässt sich ganz leicht vermehren, da sie schnell wachsende Ausläufer bildet. Schneiden Sie im Juni/Juli einen Trieb von etwa 15 Zentimeter Länge ab, an dem zwei bis drei Blätter sind. Diesen Trieb stecken Sie in feuchte Blumenerde und schon drei bis vier Wochen später bilden sich neue Wurzeln und der junge Steckling wächst an. Den können Sie dann nach einer Weile in ein größeres Gefäß umtopfen.