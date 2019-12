per Mail teilen

Wie wäre es mit der einen oder anderen neuen Zimmerpflanze, die dauerhaft frische Farbe ins Wohnzimmer bringt? Unser SWR4 Gartenexperte Volker Kugel stellt attraktive Blattschmuckpflanzen vor, die mit buntem Blattwerk punkten

Blattschmuckpflanzen wirken nicht durch ihre Blüten, sondern durch ihr üppiges, oft gestreiftes oder gemasertes Laub.

Ein Klassiker für die Fensterbank ist die Efeutute

Efeutute SWR Foto: Volker Kugel

Sie hat einen leicht hängenden Wuchs und bildet etwa 8 cm große herzförmige Blätter, die gelb-grün oder weiß-grün gezeichnet sind. Das sieht richtig frisch aus!

Die Efeutute kommt auch mit wenig Licht aus. Aber: in der dunkelsten Ecke mag sie auch nicht stehen

Wichtig ist eine möglichst gleichmäßige Temperatur von über 20 Grad. Bis 25 Grad hält sie locker aus - dauerhaft unter 15 Grad mag sie gar nicht.

Es darf kein überschüssiges Wasser im Topf oder Untersetzer stehen – das wäre ein echter „Killer“ für die Efeutute, die ansonsten sehr robust und pflegeleicht ist.

Empfehlenswert ist auch das Zebrakraut (Tradescantia zebrina)

Das Zebrakraut dpa Bildfunk picture alliance / blickwinkel/A. Jagel

Es bildet dunkelgrüne, etwa 6 cm große Blätter, die auffällige Längsstreifen habe – daher der deutsche Name.

Am besten kommt das Zebrakraut in einer Blumenampel zur Geltung. Wenn die Pflanze ungestört wachsen kann, hängen die Triebe bis zu einem oder zwei Meter herunter!

Das Zebrakraut mag Helligkeit, aber keine volle Sonne.

Die Luft sollte nicht zu trocken sein: Über 40 % relative Luftfeuchtigkeit sollten dauerhaft erreicht werden. Besprühen Sie die Pflanze also von Zeit zu Zeit mit etwas Wasser.

Auch das Zebrakraut gedeiht bei Zimmertemperaturen von 20 – 23 Grad und mag es nicht unter 15 Grad.

Die Pflanzen kann man beliebig zurückschneiden.

Aus den abgeschnittenen Stücken lassen sich Stecklinge ziehen, die im Wasserglas oder direkt im Blumentopf zuverlässig Wurzeln bilden und weiterwachsen.

Diese Zimmerpflanze interessiert Sie sicher auch

Sehr attraktiv ist der Kolbenfaden (Aglaonema)

Der Kolbenfaden dpa Bildfunk picture alliance / blickwinkel/R. Koenig

Der Kolbenfaden wächst aufrecht und wird bis zu 50 cm hoch

Seine 20 – 30 cm langen und 10 cm breiten Blätter sind auffällig grün-silbrig gefärbt.

Bei der Sorte „ Silver King “ ist das besonders schön zu sehen.

“ ist das besonders schön zu sehen. Es gibt auch Sorten des Kolbenfadens mit grün-rosa-weißer Maserung. Das kann richtig schick aussehen!

Über 20 Grad ist die ideale Temperatur; die Pflanzen mögen es hell ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Für all diese Blattschmuckpflanzen ist gleichmäßige Feuchtigkeit ohne Staunässe sehr wichtig. Eine Düngung alle 2 Wochen - im November, Dezember und Januar alle 3 Wochen – stärkt die Pflanzen.

Im Zweifelsfall die Helligkeit messen

Damit es keine Enttäuschungen gibt, ist es wichtig zu wissen, wie hell es am vorgesehenen Platz in der Wohnung ist. Denn selbst genügsame Pflanzen brauchen ein Mindestmaß an Licht!

Licht wird in der Einheit „Lux“ gemessen: 500 Lux müssen es mindestens sein, sonst kann eine Pflanze auf Dauer nicht gedeihen.

Man kann sich selbst einen Lichtmesser kaufen (Kosten: ab 15 € aufwärts), aber viele Gärtner leihen die Geräte auch aus.

Bei Staunässe nicht überreagieren

Ein häufig auftretendes Problem bei Zimmerpflanzen ist die Staunässe – wenn also dauerhaft Wasser im Topf bzw. im Untersetzer steht. Das vertragen die meisten Pflanzen nur sehr schlecht: Die Wurzeln fangen dann an zu faulen und sterben in der Folge ab.

Oft hört oder liest man, dass man Pflanzen mit Staunässeschäden sofort in neue Blumenerde umtopfen soll, um sie so zu retten. Davon rate ich ab! Neuere Versuche haben ergeben, dass es besser ist, solche geschwächten, wurzelnassen Pflanzen zuerst langsam abtrocknen zu lassen, damit sie wieder zu normalem Wachstum übergehen können.