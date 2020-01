per Mail teilen

Büropflanzen leiden häufig unter zu wenig Licht und trockener Luft. Sie verlieren ihre Blätter oder wachsen krumm. Volker Kugel weiß, wie Sie Ihre Birkenfeige, die Yucca oder den Hibiskus retten.

Birkenfeige (Ficus Benjamini)

Nach 8 bis 10 Jahren neigen Birkenfeigen dazu, zu verkahlen. Die länger werdenden Triebe verlieren innen immer mehr Blätter. Das Grün zeigt sich nur noch an den Spitzen.

Hier sollte ein mutiger Rückschnitt erfolgen: Sie können die Pflanze um die Hälfte zurückschneiden. Das sieht zunächst etwas traurig aus, aber keine Angst: Der Ficus wird wieder austreiben!

Achtung, an den Schnittstellen sondern die Pflanze einen weißlichen Saft ab, der hautreizend wirken kann. Sie sollten beim Schneiden also leichte Gartenhandschuhe tragen

Der Saft kann anfangs heruntertropfen. Decken Sie rund um die zu schneidende Pflanze den Boden ab, zum Beispiel mit Zeitungspapier. Nach ein bis zwei Stunden sind die Schnittstellen getrocknet und Sie können Ihren Ficus wieder an seinen angestammten Platz stellen

Für eine kleine Düngergabe ist die Pflanze jetzt dankbar

Nach 4 – 5 Wochen treibt Ihr Ficus wieder neu durch

Hibiskus

Nach einigen Jahren sollten die Pflanzen mit etwas Gefühl in eine kompakte Form zurückgeschnitten werden. So setzen sie leichter wieder Blütenknospen an

Sollen bzw dürfen Zimmerpflanzen ab und zu gedreht werden?

Es ist nicht nötig, Pflanzen auf der Fensterbank oft zu drehen – schon gar nicht mit der Sonne. Alle paar Monate oder eben nach einem Rückschnitt können Sie das aber durchaus tun, damit ihre Zimmerpflanze nicht zu einseitig wächst.

Yucca-Palme

Die Yucca-Palme ist sehr unempfindlich und pflegeleicht und deshalb als Büropflanze beliebt. Nach einigen Jahren aber sind die meisten Exemplare viel zu hochgeschossen und müssen gekürzt werden

So kürzen Sie die Yucca-Palme:

Sie brauchen eine Astschere oder Laubsäge, ein Paar Arbeitshandschuhe und ggf ein kleines scharfes Messer

Beim Rückschnitt der Yucca dürfen Sie beherzt vorgehen! Unter der Rinde befinden sich schlafende Augen, die darauf warten, austreiben zu dürfen!

Schneiden Sie den Stamm am besten Stück für Stück. Kappen Sie jeweils ein etwa 20 cm langes Stück nach dem andern, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

Mit einem scharfen Messer können Sie die Schnittstellen noch begradigen.

Dünne Stämme sollten kürzer angeschnitten werden, dickere lässt man etwas länger.

Wenn Sie wollen, können Sie die Pflanze auch direkt nach dem Schnitt gleich umtopfen – in denselben Topf oder einen etwas größeren. Verwenden Sie dafür auf jeden Fall frische Erde.

Tipp:

Die abgeschnittenen Teile der Yucca können Sie zur Vermehrung verwenden: Einfach die Stücke in einen Topf mit frischer Erde setzen und regelmäßig gießen! Es empfiehlt sich, so ein Yucca-Stämmchen rechts und links mit je einem Bambusstab zu versehen und mit Schnur daran zu befestigen. So schützen Sie die neu entstehenden zarten Wurzeln, die sich nach acht bis zehn Wochen bilden.