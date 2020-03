Wer frische Ananas, Papayas oder Avocados liebt, für den hat SWR4-Gartenexperte Volker Kugel einen tolle Vorschlag: Ziehen Sie sich Ihre Lieblingsfrucht doch mal selbst heran!

Ananas, Papaya und Avocado lassen sich mit guten Erfolgsaussichten daheim selbst weitervermehren. Wir können also junge Pflänzchen, quasi als Zusatznutzen nach dem Ess-Genuss, selbst kultivieren.

Für die Ananas brauchen Sie den grünen Strunk ...

So gehen Sie bei der Ananas vor

Wer die Ananas vermehren will, muss den bürstenartigen Blattschopf vor dem Zerlegen vorsichtig herausdrehen. Unten bleibt dann ein etwa 2 cm dicker harter Fortsatz übrig. Falls noch etwas Fruchtfleisch dranhängt, entfernen Sie es.

Lassen Sie den Schopf nun 24 Stunden lang liegen, damit er etwas antrocknet und damit am Fortsatz keine Fäulnis entsteht.

Nehmen Sie ein mit Aussaaterde gefülltes Gefäß und drücken Sie den Schopf so weit hinein, dass die ersten Blätter noch aus der Erde ragen.

Am besten fixieren und stabilisieren Sie den Blattschopf mit drei bis vier Orchideenstäben oder Schaschlikspießen.

Über das Ganze sollten Sie idealerweise eine stabile transparente Plastiktüte stülpen, sozusagen als Minigewächshaus.

Jetzt ist Geduld gefragt: Nach etwa 6 bis 7 Wochen bilden sich kleine Wurzeln und der Blattschopf treibt von innen heraus neu aus. Das ist die künftige Ananaspflanze!

An einem hellen, über 20 Grad warmen Standort kann sich die Ananaspflanze am besten entwickeln.

Die Papaya lässt sich einfacher ziehen

Bei der Papaya geht es die kleinen schwarzen Körner...

Bei der Papaya ist es einfach: Nach dem Aufschneiden entnimmt man zehn bis zwölf der dunkelbraunen Samen und entfernt mit Hilfe von Küchenpapier eventuell verbliebene Fruchtreste und die kleine Samenhaut. Die Kerne werden direkt in einen Topf mit Aussaaterde gelegt und leicht mit Erde bedeckt – Das war's schon! Stellen Sie den Topf an einem warmen, hellen Platz auf. Nach etwa 3 Wochen sollten die ersten Keimlinge erscheinen!

Die Avocado braucht etwas länger

Ein Avocado-Setzling und eine schon etwas ältere Pflanze

Beim ovalen, dicken Kern der Avocado dauert es etwas länger...

Reinigen Sie den Kern gründlich und trocknen ihn ab.

Dann wird er mit der Spitze nach oben zu zwei Dritteln in einen Topf mit Aussaaterde „versenkt“.

Stellen Sie den Topf an einen hellen Platz und halten Sie die Erde leicht feucht.

Nach etwa 6 Wochen platzt im Idealfall der braune Riesensamen wie von Geisterhand auf!

Alternative: Eine andere Methode, die den Versuch lohnt, ist es, den Kern mit 3 Zahnstochern seitlich anzupieksen und ihn dann so in eine Glas mit Wasser zu stellen, dass er zu zwei Dritteln darin „schwimmt“. Hier kann man den Vorgang des Aufplatzens der Samenschale noch viel spektakulärer beobachten.

Was passiert dann mit den Pflanzen?

Alle drei Pflanzen - Ananas, Papaya und Avocado - können nach einigen Wochen in größere Töpfe umgesetzt werden. Dann darf es durchaus eine Blumenerde sein, die auch Dünger enthält, denn die Pflanzen brauchen das jetzt.

Die Ananaspflanze bleibt kompakt und wird nur etwa 40 cm hoch.

Die Papaya und die Avocado können bei uns locker 1 – 1,5 m hoch werden und wollen im Sommer am liebsten im Freien stehen.

Vor Beginn der Frostperiode werden sie wie andere gängige Kübelpflanzen, also Zitrus, Olive oder Oleander, frostfrei bei 10–12 Grad hell überwintert. So können wir viele Jahre Spaß an unseren selbst gezogenen Exoten haben. Und mit etwas Glück reift ja vielleicht sogar eine kleine Ananas an unserer „neuen“ Pflanze!

Schwierige Exotin - die Mango

Die Mango ist etwas schwieriger selbst heranzuziehen, deshalb trauen sich viele Pflanzenfreunde nicht an sie heran.

Nach dem Aufschneiden der Mangofrucht bleibt ein ziemlich glitschiges ,längliches Gebilde übrig: Ein stattlicher Samen! Sauber geputzt und zwei Tage auf der Heizung getrocknet, bekommt er eine weiß-filzige Haut.

Den Mangokern stecken Sie zum Teilen in einen Schraubstock, dann bekommt er den richtigen Halt. Im rechten Bild sehen Sie Kern und Samen (oben) der Frucht.

Die schneiden Sie am weichen Ende mit der Gartenschere auf und ernten den platten riesigen Samen. Der wird zu zwei Dritteln in einen Topf mit Aussaaterde gesteckt. Stellen Sie den Topf an einen hellen Platz und halten Sie ihn stets feucht. Nach 4 – 5 Wochen sollte der Keimling erscheinen.