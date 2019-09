per Mail teilen

Äpfel, Birnen und Zwetschgen kennt jeder. Doch Wildobstarten wie Apfelbeeren, Kornelkirschen oder Maibeeren haben auch viele Vorteile, sagt SWR4 Gartenexperte Volker Kugel.

Wildobst ist sozusagen Obst in seiner Urform; Bäume und Sträucher, die nicht oder nur ganz wenig durch Züchtung beeinflusst wurden. Viele dieser Wildobstarten haben bereits unsere Vorfahren gesammelt und frisch verzehrt (wie die Maibeere), getrocknet (wie die Apfelbeere) oder zu Marmelade verarbeitet (wie die Kornelkirsche).

Die chinesische Zierquitte (Chaenomeles speciosa) ist eine ideale Bienen- und Insektenweide. Aus ihren Früchten lassen sich Gelees, Marmeladen und Säfte machen. SWR Joachim Bräuninger

Für kleinere Gärten (maximal drei Meter hoch und breit)

Die Scheinquitte oder Zierquitte ist Ziergehölz und Fruchtgehölz zugleich. Ihre goldgelben, etwa 5 cm großen, apfelförmigen Früchte reifen spät im Herbst und sind reich an Vitamin C. In rohem Zustand sind die Früchte nicht sehr schmackhaft. Sie sollten nur gekocht verzehrt werden - als Marmelade, Gelee oder Saft. Die Blüten dieser Zierquitten werden 3 cm groß und sind je nach Sorte rot, weiß oder rosa. Die Blüte beginnt sehr früh, schon Mitte April, und ist eine tolle Bienen- und Insektenweide. Was den Standort betrifft, sind Scheinquitten sehr anspruchslos: Von Halbschatten bis zur vollsonnigen Lage kommen sie mit allem zurecht.

Die Apfelbeere (Aronia) wächst vor allem auf leicht saurem Boden. Die Früchte schmecken als Marmelade, Kompott oder auch frisch vom Strauch. SWR Joachim Bräuninger

Die Apfelbeere (auch als Aronia bekannt) hat schwarze Früchte, die in der ganz "wilden" Art nur etwa erbsengroß sind. Sortenauslesen wie ' Nero' oder ' Viking ' haben Früchte, die bis zu 1,5 cm Durchmesser erreichen können. Ob als Marmelade, Kompott oder frisch fürs Müsli – die Apfelbeere ist vielseitig verwendbar. Der Strauch liebt leicht sauren Boden und gedeiht im Halbschatten genauso wie in der Sonne.

Für größere Gärten (größer als drei Meter)

Schlehen wachsen auf jedem Boden und werden bis zu 5 m hoch, können aber sehr gut durch Schnitt begrenzt werden. Schlehen eignen sich ideal für eine Vogelschutzhecke. Die stark dornigen Triebe halten Katzen und andere Eierdiebe ab. Die frühen, weißen Blüten bieten Anfang April den Insekten reichlich Nahrung. Die stahlblauen, etwa 0,7 cm großen Früchte reifen erst spät im Oktober. Sie sind erst nach den ersten Frösten richtig genießbar. Zum Naschen ist die Schlehe also eher nicht geeignet. Dafür lässt sie sich wunderbar zu Marmelade, Likör und Schnäpsen verarbeiten.

Dauer 6:01 min So pflanzen Sie Wildobst richtig SWR4 Gartenexperte Volker Kugel stellt Wildobstarten wie die Zierquitte und die Ariona vor und zeigt, worauf es beim Pflanzen im Garten wirklich ankommt.





Die Kornelkirsche gehört zu den Hartriegeln (Cornus). Sie kann nach 20 Jahren etwa 5 bis 8 m hoch werden, aber zum Glück ist auch sie sehr schnittverträglich. Die Kornelkirsche bildet sehr früh – schon im März - kleine gelbe Blütchen und ist damit die beste frühe Bienenweide! Die Früchte sind hellrot und bereits Anfang September reif. Vollreife Früchte können roh gegessen werden - sie schmecken dann herb, ein bisschen säuerlich – oder lassen sich zu Marmeladen, Gelees und Likören machen. Auslesen wie die 'Schönbrunner Gourmet' bilden bis zu 1,5 cm große Früchte.

Dauer 1:29 min So verhindern Sie Wildwuchs von Sanddorn und Schlehe Sanddorn und Schlehe sind beliebte Gartenpflanzen. Beide breiten sich aber gerne über die Maßen aus. SWR4 Gartenexperte Volker Kugel hat einen Tipp, wie Sie das verhinderen.

Leckere Früchte und nützlich für Tiere

Alle genannten Arten können sowohl einzeln als auch in kleinen Grüppchen gepflanzt werden. Wichtig ist, dass die Maibeere und die Apfelbeere sauren Boden brauchen und deshalb in Rhododendronerde gepflanzt werden sollten.

Schlehen, Felsenbirnen, Kornelkirschen und Scheinquitten sind ideal für gemischte Wildobsthecken, die nicht nur uns wegen der Früchte Freude bereiten, sondern auch extrem nützlich für Vögel und Insekten sind.

Wenig Pflege und kaum anfällig für Krankheiten

Insgesamt brauchen die "wilden" Gewächse nur wenig Pflege und sind kaum anfällig für Krankheiten.

Der besondere Tipp

Schlehen- oder auch Sanddornsträucher bilden unterirdische Ausläufer, die sich meist nach wenigen Jahren im ganzen Garten ausbreiten. Dagegen hilft ein einfacher Trick: Pflanzen Sie Sanddorn und Schlehen direkt in etwa 50 Liter fassende Kunststoffkübel! Vor der Pflanzung müssen Sie diese Kübel mit Löchern versehen, damit Wasser versickern kann. Die Pflanzkübel werden dann ganz in den Boden versenkt. So kann der Ausbreitungsdrang der "wilden" Obststräucher gebremst werden.