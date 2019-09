Kaki-Früchte, Nashi-Birnen und Indianerbananen aus dem eigenen Garten? Gartenexperte Volker Kugel weiß, wo Sie die schmackhaften Exoten erfolgreich kultivieren können.

Exotische Obstsorten bei uns im Freien anzupflanzen ist in den letzten Jahren möglich geworden. Hat sich das Klima so stark verändert?

Das kann man nur sehr generell sagen: In der Tendenz sind die Winter nicht mehr so lang und richtig harte Frostperioden sind seltener geworden. Im Herbst bleibt es meist viel länger mild, bis in den November hinein und die Frühlingssaison beginnt oft schon Ende März. In der Fachsprache wird dabei von der sogenannten „Wärmesumme“ gesprochen - die ist eben eindeutig gewachsen. All das begünstigt den Anbau von exotischen Pflanzen.

Die Nashis am Baum SWR Foto: Volker Kugel

Gibt es dabei große regionale Unterschiede?

Auf jeden Fall: Kaki, Nashi & Co. haben ihre Grenzen bei etwa 300 – 400 Meter über Meereshöhe. Sie gedeihen also, so wie andere Exoten auch, bevorzugt im Weinbauklima oder leicht höheren Lagen. Auf den Höhen der Schwäbischen Alb oder des Schwarzwaldes lässt sich das kaum bewerkstelligen. Wichtig ist auf jeden Fall ein geschützter Standort

Was genau macht einen „geschützten Standort“ aus?

Ein geeigneter Standort für exotische Obstsorten sollte

geschützt sein vor der austrocknenden Wintersonne am Morgen, idealerweise durch Nachbarpflanzen

geschützt sein vor sehr kalten Ostwinden, zum Beispiel in einer Gebäudeecke und

geschützt sein vor Kaltluft, die sich besonders in tiefen Lagen staut (es wird also eher oben am Hang gepflanzt als unten!)

An solchen geschützten Plätzen können wir es wagen, exotische Pflanzen zu kultivieren.

Hier die lohnendsten Beispiele im Bild

Die Kaki oder Kakipflaume

Sie hat leuchtend gelbe, etwa 8–10 cm große Früchte, die an Tomaten erinnern. Der Baum selbst wird 3–5 m groß und hat sommergrüne, 10 cm große längliche glänzende Blätter. Die Früchte sind nur vollreif essbar - ab Oktober. Sie schmecken angenehm aromatisch. In der Baumschule gibt es die Exemplare, die männliche UND weibliche Blüten auf einer Pflanze vereinen! Da braucht man dann nur eine Pflanze, um leckere Früchte zu ernten.

Die Nashi-Birne

Sie wird auch Asiatische Birne oder Apfelbirne genannt und ist eng verwandt mit unseren heimischen Birnen. Es gibt Sorten, die nur vier bis fünf Meter hoch werden und damit auch für Reihenhausgärten geeignet sind. Die Früchte sind gelblich, fast rund und mit 6–8 cm Durchmesser nicht besonders groß. Viele Nashi-Sorten sind selbstfruchtend, das heißt, sie benötigen keinen zweiten Baum, um Früchte zu tragen. Nicht selbstfruchtende Sorten benötigen als Befruchter lediglich einen normalen Birnenbaum, der z.B. auch in der Nachbarschaft stehen kann. Man „nascht“ die Nashifrüchte am besten direkt reif vom Baum, denn sie sind süß und saftig.

Die Paw-Paw oder Indianerbanane

Diese Frucht ist bei uns noch wenig bekannt: Der Baum, der bis acht Meter hoch werden kann, wächst mit rund 30 Zentimetern pro Jahr relativ langsam und trägt große, gut 20 Zentimeter lange Blätter, die sich im Herbst goldgelb färben. Die länglichen, etwa 15 cm großen grünen Früchte, die ausgelöffelt werden können, schmecken wie eine Mischung aus Banane, Mango und Vanille.

Die echte Mispel

Sie wächst baum- oder auch strauchartig und wird bis zu 6 Meter hoch. Die Mispel bildet Ende Mai bis Anfang Juni ihre drei bis fünf Zentimeter großen, weißen Blüten. Aufgrund der späten Blütezeit ist die Mispel kaum spätfrostgefährdet. Ihre Früchte sehen aus wie große Hagebutten und sind ungefähr so groß wie eine Walnuss. Genießbar sind sie erst nach mehreren Frostnächten. Marmelade aus Mispelfrüchten schmeckt sehr lecker.

Granatapfel und Wollmispel

Beide sind etwas für wirklich mutige Hobbygärtner. Der Granatapfel mit seinen typischen roten Früchten und die Wollmispel mit immergrünen Blättern und kleinen gelben Früchten wachsen nur im echten Weinbauklima an ganz warmen Standorten! Wenn Sie in einer entsprechenden Region wohnen, probieren Sie es doch einfach mal aus!

Der besondere Tipp

Auch wer keinen Garten hat, kann sein Glück mit bestimmten Frucht-Exoten probieren. Ein lohnendes Beispiel: Maracujas sind enge Verwandte der Passionsblume. Die leckeren Früchte können Sie tatsächlich kultivieren, wenn die Maracuja als Kübelpflanze im Winter ein kühles, frostfreies Quartier bekommt und im Sommer einen sonnigen, warmen Standort!