per Mail teilen

Die Fragen rund um das Coronavirus werden drängender. Wir haben mit Professor Hartmut Hengel, Virologe der Universität Freiburg über die tatsächliche Bedrohung und mögliche Schutzmaßnahmen gesprochen.

Der Virologe Prof. Hartmut Hengel vom Institut für Virologie am Universitätsklinikum Freiburg Foto: Hartmut Hengel/Institut für Virologie am Universitätsklinikum Freiburg/dpa

Das Virus rückt näher, müssen wir uns Sorgen machen?

Es ist richtig, das Virus ist uns geographisch näher gerückt, wobei man doch auch sagen muss, die geographische Nähe ist natürlich gar nicht so entscheidend. Das Virus kann ja auf vielerlei Wegen zu uns nach Deutschland kommen.

Es ist generell wichtig, dass wir alle in Deutschland vorbereitet sind, alle Kliniken sollten vorbereitet sein, alle Gesundheitsämter, jede Arztpraxis, das ist eine Aufgabe für uns alle.

Unterschätzen wir die Gefahr?

Ich denke das oberste Ziel ist sicher, dass wir es vermeiden, dass das Virus hier eine unkontrollierte Infektionswelle aufbaut und dass es vor allem dann zu den, wie wir sagen, vulnerablen Patienten kommt. Also zu denen, die besonders gefährdet sind, wie zum Beispiel alte Menschen oder Patienten mit geschwächtem Immunsystem.

Die Politik sagt, wir müssen die Kontrolle behalten, was würden Sie als wissenschaftlicher Ratgeber sagen?

Es ist es wichtig, dass wir vor allem Kapazitäten haben bei der Früherkennung des Virus und dass wir diagnostische Kapazitäten haben. Ich denke, das ist in Deutschland sehr gut sichergestellt.

Und dann brauchen wir Pläne, Hygienepläne, Pandemiepläne, in den einzelnen Bereichen und ich glaube auch, das ist in Deutschland weitgehend schon erarbeitet und verfügbar.

Die Wissenschaft kann natürlich eigene Dinge tun und was wir als Virologen tun können: Wir können eine sogenannte Hinterland- Überwachung organisieren, wo wir in unseren Untersuchungsproben nachschauen, ob wir dort das Virus vielleicht schon finden, ob es unerkannt zu uns gekommen ist usw.. Solche Maßnahmen können wir organisieren und da sind wir sehr wach und werden das auch tun.

Haben Sie Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff?

Die Impfstoffentwicklung ist eine sehr aufwändige Angelegenheit, denn Impfstoffe müssen ja nicht nur wirksam, sondern sie müssen auch sehr sicher sein. Von daher kann man das nicht in sehr kurzer Zeit erreichen, da muss man Geduld haben und das unterscheidet die Situation jetzt sicher auch von der Influenza, wo wir natürlich früher Impfstoffe haben als jetzt beim Coronavirus.

Sind Schutzmasken sinnvoll oder was empfehlen Sie?

Schutzmasken würde ich dem Einzelnen nicht empfehlen. Schutzmasken werden ja auch schon knapp, jedenfalls auf dem Weltmarkt. Deswegen sollen die Schutzmasken dort eingesetzt werden, wo man sie am dringendsten braucht, also in den Krankenhäusern und bei den sehr gefährdeten Patienten. Aber die Normalperson sollte nicht auf der Straße mit einer Schutzmaske herumlaufen.

Was kann man dann tun?

Die Hygieneregeln anwenden, die wir alle kennen. Im Alltag wie zum Beispiel Händewaschen, in die Armbeuge niesen, das sind die elementaren Dinge die jeder praktizieren sollte.

Und natürlich ist eine gewissen Gelassenheit gut. Auch wenn die Situation ein bisschen bedrohlicher wird, sollte man Gelassenheit bewahren.