Aprikosen: Ernte- und Kauftipps von SWR4 Gartenexperte Volker Kugel

Ich mag Aprikosen wirklich sehr gerne - wenn ich mal anfange sie zu essen, kann ich schwer aufhören. Sie sollten aber genau den richtigen Reifegrad haben!

Wann sind Aprikosen reif?

Achten Sie beim Ernten der Aprikosen im eigenen Garten also darauf, den idealen Zeitpunkt zu erwischen: Leicht rote "Bäckchen" auf der Sonnenseite zeigen an, dass es jetzt Zeit ist zu ernten. Wenn die Früchte zu lange am Baum bleiben, lassen sowohl die Druckfestigkeit als auch der Geschmack schnell nach.

dpa Bildfunk Picture Alliance

Tipps für den Einkauf

Beim Kauf von Aprikosen in der Obstabteilung findet man leider oft das Gegenteil: Die Früchte sind sehr häufig nur gelblich gefärbt, manche sogar noch leicht grün, weil sie etwas zu früh geerntet wurden, um den Transport besser zu überstehen. Leider sind diese gelblich-grünen Früchte nicht lecker und süßlich, sondern eher recht geschmacksarm. Aprikosen, die zu wenig Sonne gesehen haben, reifen leider, wenn sie mal gepflückt sind, kaum nach. Da können Sie gegebenenfalls auf dem Wochenmarkt besser fündig werden.

Also: Aprikosen rechtzeitig ernten und Augen auf beim Kauf!