Die jüngste Serie in diesem Voting gibt es bisher in 28 Episoden (ARD/Sky). Die Geschichten stammen von Krimiautor Volker Kutscher, der Kommissar Gereon Rath und "Lotte" Liv Lisa Fries (im Bild) im Berlin von 1929 ermitteln lässt. Beklemmende Atmosphäre voller Angst, Not und Traumata, beeindruckend in Szene gesetzt.

