per Mail teilen

Als Interviewgast war Vanessa Mai schon oft im SWR4 Baden-Württemberg-Studio zu Gast, jetzt übernimmt sie auch das Moderationsmikrofon.

Am 15. April erwartet alle SWR4 Baden-Württemberg Hörerinnen und Hörer ein ganz besonderer Start in den Tag! Vanessa Mai moderiert mit Jörg Assenheimer die Sendung am Morgen zwischen 6 und 10 Uhr. Die beiden holen die Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger charmant und gut gelaunt aus den Betten.

Wie gewohnt gibt es in den vier Stunden am Morgen die wichtigsten Infos für den Tag, gute Musik, um richtig wach zu werden, und Vanessa Mai lässt ihre Kontakte spielen und wird Musikerkollegen und -kolleginnen und Freunde für die Sendung interviewen.

Dauer 2:14 min Schon lang gemeinsam unterwegs Vanessa Mai und SWR4 Vanessa Mai legt gerade eine Wahnsinns-Karriere hin. Und SWR4 war von Anfang an dabei. Von der Durchstarterin 2017 bis hin zum großen SWR Sommerfestival 2019 auf dem Stuttgarter Schlossplatz!

Sie kommen sich aber nicht zu nahe!

Im Sendestudio ist schon eine Plexiglasscheibe zwischen den beiden Mikrofonen installiert, damit die Sicherheit und Vorgaben durch die Corona-Situation für beide Moderatoren sichergestellt sind. Sie können sich auf eine ganz besonderen Morgensendung freuen und zwar im Radio oder im Livestream hier auf unserer Homepage.

Und noch eine kleine Info zum Schluss: Weitere Sendungen mit Vanessa Mai sind schon in Planung.