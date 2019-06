SWR4 Open Air Vanessa Mai, Ben Zucker und Feuerherz beim SWR Sommerfestival

Die Wettervorhersagen sind top für das SWR4 Open Air beim SWR Sommerfestival 2019 auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Für Vanessa Mai eine Art Heimspiel. Mit ihrer Musik ist sie zwar überall in der Schlagerwelt zuhause, lebt aber trotzdem noch in ihrer schwäbischen Heimat in der Nähe von Stuttgart. Am 9. Juni feiert Vanessa Mai gemeinsam mit Ben Zucker und Feuerherz auf dem Stuttgarter Schlossplatz und hat vorab im SWR4 Baden-Württemberg-Interview schon verraten, dass sie sich sehr auf ihre Schlossplatz-Premiere freut.