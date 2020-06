SWR4 Moderatorin Sabine Gronau war mit ihrem grünen SWR4 Rad unterwegs. Die Tour hat SWR4 Hörerin Ursula Berner aus Altdorf vorgechlagen. Es ist ihre Lieblingstour, die sie auch gern mit ihren Enkelkindern radelt.

Allerdings durfte Frau Berner diesmal nicht mitradeln und Sabine Gronau musste alleine ihren Weg finden. Mit der Streckenbeschreibung unserer Hörerin hat es aber gut geklappt.

In Altdorf geht es los

Die Tour beginnt in Altdorf und führt über Streuobstwiesen und Feldwege vorbei an Hildrizhausen Richtung Herrenberg durch den Naturpark Schönbuch. Der schattige Weg ist ideal an einem heißen Sommertag. Der Naturpark Schönbuch ist übrigens der älteste Naturpark in Baden-Württemberg.

Der Schönbuchturm, aus heimischen Nadelholz gebaut, ragt rund 30 Meter in die Höhe und bietet einen tollen Rundblick Imago imago images / Eibner

Nach einer Rast im Naturfreundehaus kurz vor Herrenberg kommt unsere radelnde Moderatorin ganz hoch hinaus: der Schönbuchturm bietet einen herrlichen Ausblick über das obere und untere Gäu, das Ammertal, ja sogar bis hinüber zur Schwäbischen Alb mit der Burg Hohenzollern.

Tipp für Sportliche Wer während der Tour die Sportart wechseln will, kann sich im nahegelegenen Waldseilgarten vergnügen. Waldseilgarten Herrenberg URL: waldseilgarten-herrenberg.de/

Blick auf Herrenberg picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER

Halt in der Fachwerkstadt Herrenberg

Weiter führt die Fahrt in die mittelalterliche Fachwerkstadt Herrenberg. Sie liegt im Herzen des Heckengäus, so nennt man die Landschaft zwischen Schwarzwald und Schönbuch. Die historische Altstadt und die darüber liegende Stiftskirche bieten viele Motive für Schnappschüsse.

"Das Vogelnest" des Künstlers Mathias Schweikle - eine von vielen Kunstwerken, die auf der "Sculptoura" zu erleben sind. Landratsamt Böblingen | Foto: Andreas Sporn

Über Nufringen, Gärtringen geht’s an der Bahnlinie nach Ehningen, wo Sabine auf den „Sculptourenweg“ treffen wird. Die Freiluftgalerie Sculptoura zeigt mehr als 60 Kunstwerke inmitten der herrlichen Landschaften der Schönbuchlichtung, des Würmtals und des Heckengäus. Besonders beeindruckend ist das "Vogelnest" des Künstlers Mathias Schweikle.

Weiter gehts in Richtung Hofgut Mauren, bis wir vorbei an der Altdorfer Mühle nach rund 35 Kilometern wieder die Ortsmitte erreichen.