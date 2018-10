Unterwegs in Baden- Württemberg An der Bergstraße

Das war ein ganz besonderer Tag. Am frühen Morgen waren überall an der Bergstraße die Obstbaumblüten zum Schutz vor dem scharfen Nachtfrost in Eis gehüllt. Auch wenn es wichtige wirtschaftliche Interessen geht - der Anblick war schon stark. Alle Eindrücke von der Tour zwischen Hirschberg, Ladenburg und Neckarhausen finden Sie hier im Bild und Video.