Wassershow auf der Buga Heilbronn Fontänen, Farben und Staunen

Am Mittwochabend (10.4.) wurde das Spektakel in einem Testlauf vorgestellt. 160 Wasserfontänen schnellen bis zu 40 Meter hoch in den Abendhimmel. Auf großen "Wasserleinwänden" wachsen Bilder und verschwinden wieder. Laser zeichnen bunte Linien, Wellen und Figuren in die Luft und erzählen die Geschichte des kleinen Wassertropfens. Sieben Lasersysteme und drei Flammprojektoren steuern Farbe, Formen und Wärme bei. Bis zu 4.000 Liter Wasser sollen gleichzeitig in der Luft sein. Die Show aus Wasser, Farbe und Licht dauert etwa eine halbe Stunde.