Dabei gilt allerdings: Die Vorauszahlungen bergen ein Risiko. Denn damit sich das Einzahlen „lohnt“, müssen wir nämlich ziemlich alt werden. In etwa Mitte 80 – mindestens. Wer vorher stirbt, hat von seinen Vorauszahlungen entsprechend weniger. Wer hingegen länger lebt, der bekommt bis zum Schluss die volle Rente.

Wer früher in Rente möchte, muss entweder Abschläge hinnehmen oder vorher mehr Geld einzahlen.

Das machen die allermeisten, die früher aufhören wollen, zum Beispiel weil sie gerade nicht damit rechnen, alt genug zu werden. Oder weil sie sich das Geld lieber selbst einteilen oder notfalls vererben möchten. Oder weil einfach nicht jeder so viel Geld angespart hat.

Wer monatlich eine Rente von 1.000 Euro erwartet, aber ein Jahr früher aufhört, der muss also 12 Monate Abschläge je 0,3 Prozentpunkte hinnehmen – in Summe 3,6 Prozent. Das heißt, es gibt jeden Monat 36 Euro weniger, insgesamt also 964 Euro. Dieser Abzug von 3,6 Prozent bleibt ebenfalls bis zum Lebensende bestehen.