Ob Bodensee-Alemannen, Tauberfranken oder Kurpfälzer: Dialekt und Mundart sind in Baden-Württemberg nach wie vor lebendig, vor allem im ländlichen Raum. Dank moderner Lebensformen und Globalisierung bleiben die Einheimischen aber immer weniger "unter sich". Wir wollen wissen: Wie wirkt sich das auf den Dialekt im Land aus? Und wie sehr sind "Dialekt-Grenzen" in Baden-Württemberg überhaupt noch hörbar? Etwa im Raum Ostwürttemberg/Franken, am mittleren Oberrhein, in Oberschwaben oder in der Region Baar und im Schwarzwald?

Aber auch besondere Formen der "Dialektgrenze" interessieren uns: In welcher "Diaspora" ist der typische Dialekt noch lebendig? Wie erleben "Neigschmeckte" den speziellen Zungenschlag ihrer neuen Heimat? Und gibt es ein dialektales Erbe aus der Zeit, als französische und US-Soldaten in Baden-Württemberg stationiert waren? Unsere Reporter haben sich umgehört: in Deißlingen und Donaueschingen-Aasen. In Lenzkirch, Bonndorf und Löffingen. In Crailsheim, Ellwangen und Aalen-Fachsenfeld. In Walldorf, Rheinstetten-Neuburgweier und Kuppenheim. Und auch in Munderkingen, Laupheim-Untersulmetingen und Schwendi.