Los geht’s am Breitenauer See mit wunderschönem Blick auf den See und die Löwensteiner Berge. Entlang des Sees, vorbei an Weinbergen und Feldern gelangen wir auf leicht hügeligem Gelände nach etwa 11 Kilometern nach Lehrensteinsfeld. Auf dem Weg dorthin sehen wir Pferde und Wildgänse. Die nächste Station ist dann Weinsberg.