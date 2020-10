Im britischen Königshaus ist die Zeitumstellung mit erheblicher Handarbeit verbunden: Rund 1000 Uhren sind von Hand neu zu stellen. Und doch gibt es Uhren, die ständig fünf Minuten vorgehen.

Fingerspitzengefühl auf Schloss Windsor ist angesagt, wenn wegen der Winterzeit die Uhren umgestellt werden müssen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Foto: Ben Fitzpatrick/Royal Collection

Wenn bei der Queen die Uhren auf Winterzeit gestellt werden, haben ihre Uhrmachermeister alleine in den offiziellen Residenzen tagelang zu tun. Denn die rund 600 Uhren im Buckingham Palace und 450 Uhren in Windsor Castle sind so alt und wertvoll, dass sie per Hand gestellt werden müssen. In Windsor soll das 17 Stunden dauern, im Buckingham Palace sogar das ganze Wochenende.

Video auf Twitter (in englischer Sprache) Twitter

Bei der Queen gehen manche Uhren fünf Minuten vor

Eins muss der Uhrmacher bedenken: Die Uhren in den Küchen der Königin muss angeblich fünf Minuten vorgehen – damit das Essen pünktlich auf dem Tisch steht. Nur eine Uhr besitzt die Queen wohl nicht: Einen Wecker. Stattdessen soll ein Angestellter solange vor ihrem Fenster Dudelsack spielen bis sie aufwacht.

Der Spezialist des Königshauses, Fjodor van den Broek, hat am letzten Oktoberwochenende rund 400 Uhren per Hand umgestellt. Er plane dafür rund 16 Stunden ein, sagte er vor seinem Einsatz dem Sender BBC.

Während des übrigen Jahres repariert van den Broek die zum Teil hunderte Jahre alten Uhren oder er zieht die Uhrwerke neu auf. Schon an einem normalen Tag zeige sein Schrittzähler oft 16.000 Schritte an, sagte van den Broek der BBC.