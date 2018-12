Musikstars, Fernsehpromis und SWR4 Moderatoren lesen Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens

Die Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens wurde für SWR4 Baden-Württemberg in 68 kleine Teile aufgeteilt, die von den prominenten Gästen, den Moderatorinnen und Moderatoren und SWR4-Stimme Djamil Deininger fürs Radio gelesen wurden und zum Teil als Videos produziert wurden. Zu hören gibt es die Geschichte in voller Länge am 22. Dezember ab 20 Uhr und nochmals am Nachmittag des 25. Dezember.