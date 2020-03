per Mail teilen

Wegen Corona bleibt man besser zuhause. Damit wir trotzdem alle so viel wie möglich vom Frühling im Land zu sehen kriegen: Schicken Sie uns ein Bild von Ihrem Frühling daheim!

Teilen Sie den Frühling bei Ihnen daheim mit den Hörerinnen und Hörern von SWR4 Baden-Württemberg. Wie blüht es bei Ihnen im Garten oder auf dem Balkon?

Schicken Sie uns Ihr Foto vom Frühling daheim. Einfach schnell die unteren Felder ausfüllen und ihr Bild hochladen. Schreiben Sie bitte noch dazu, wo Sie das Bild aufgenommen haben und was darauf zu sehen ist. Die schönsten Ihrer Fotos zeigen wir in einer Bildergalerie. So teilen wir den Frühling im Land - trotz Corona.

Datenschutz

Der SWR gibt diese Daten nicht an Dritte weiter und speichert diese nur für die Aktion "Frühling bei Ihnen daheim". Danach werden die Daten gelöscht.