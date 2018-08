Kleinode in Baden-Württemberg Diese Ferien-Ausflugsziele warten auf Sie

Kneipp-Anlage in Baden-Baden

Klares kaltes Schwarzwaldwasser fließt über eine 1,3 Kilometer lange Leitung direkt in das neugestaltete Kneippbecken in Baden-Baden. Für unseren Reporter Patrick Neumann gibt es keine bessere Abkühlung an heißen Sommertagen. Das kalte Wasser sorgt am Anfang für eine Schrecksekunde und beim Storchenschritt-Waten kann es passieren, dass der eine oder andere "Kneippier" das Wasser vorzeitig verlässt. Eine zusätzliche Bein- und Armdusche sorgt für zusätzliche Belebung. Eine wildromantische Kreislaufbelebung an heißen und nicht so heißen Tagen.

Info

Das Kneippbecken finden Sie am Fuße des Merkur-Bergs in Baden-Baden, in der Nähe der Talstation. Die Anlage existiert seit den 1930er Jahren, verlotterte zusehends und wurde auch dank der Spende eine Privatmanns jetzt restauriert. Die Nutzung ist kostenlos, das Vogelgezwitscher sorgt für die innere Balance und für Entschleunigung sind einige hölzerne Liegen zuständig. Hier kann man einige Zeit verbringen und dann wieder erfrischt in den Alltag starten.