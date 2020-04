per Mail teilen

Vanessa Mai war schon oft zum Interview im SWR4 Studio. Aber am Mittwoch moderiert sie jetzt zum ersten Mal selbst die Sendung am Morgen gemeinsam mit Jörg Assenheimer.

Vanessa Mai hat im Showgeschäft schon so einiges erlebt. Sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen, sie saß schon in der Jury von DSDS, sie hat bei der Tanzshow "Let's Dance" mitgemacht und auf ihren Social Media-Kanälen ist sie fast jeden Tag durchgehend mit Fotos und Videos zu sehen.

Erste Radiosendung

Was sie bisher aber noch nicht gemacht hat, ist eine Radiosendung zu moderieren. Am Mittwoch ist es dann bei SWR4 Baden-Württemberg soweit. Vanessa Mai wird an der Seite von Jörg Assenheimer durch die Sendung führen, aktuelle Themen präsentieren, Verkehrsmeldungen moderieren und Hörergespräche führen - vier Stunden lang von 6 bis 10 Uhr. Die ganze Sendung gibt es nicht nur zu hören, sondern auch hier zu sehen:

Den Livestream gibt es hier ab 6 Uhr

Vanessa Mai wird auch ihre Kontakte nutzen, um Musikerkollegen und -kolleginnen und Freunde für die Sendung zu interviewen. Weitere Sendungen mit ihr sind schon in Planung.

Vanessa Mai und SWR4: