Kinderfotos im WhatsApp-Status, in den Instagram-Storys oder bei Facebook – in den letzten Tagen kursierten einige im Netz. Auch die Stars und unsere Moderatoren haben mitgemacht.

In Zeiten von Corona wurden viele Challenges in den sozialen Netzwerken ins Leben gerufen – die wohl süßeste dreht sich um Kinderfotos. Man postet ein Kinderfoto von sich und markiert andere oder schickt eine Nachricht an diejenigen, die auch ein Kinderfoto von sich posten sollen. Auch ein paar Stars haben schon so manche Kinderfotos von sich gezeigt.

Eine Challenge findet immer zu einem bestimmten Thema statt, man postet ein Foto dazu und markiert Freunde, die es ebenso machen sollen. Bei manchen Challenges geht es nur um Spaß, bei anderen auch darum, auf ein wichtiges Thema hinzuweisen.

Florian Silbereisen mit Akkordeon

Schlagersänger und Schauspieler Florian Silbereisen nimmt seine Fans bei Facebook gerne mit hinter die Kulissen beim Fernsehen oder auch mal mit an den heimischen Herd. In einem anderen Post zeigt er sich als Kind mit einem Akkordeon in den Armen. Mit strohblondem Haar sitzt er auf der Treppe einer Bühne – da hat es ihn wohl schon als Kind hingezogen.

Gepostet von Florian Silbereisen am Sonntag, 23. Juli 2017 Florian Silbereisen, Facebook

Dieter Bohlen mit 5 Jahren

In den 80er Jahren wurde Dieter Bohlen als Mitglied von Modern Talking bekannt, heute sieht man den Musikproduzenten vor allem in Castingshows. In den sozialen Medien zeigt er sich mal beim Sport, mal am Meer oder in der "Deutschland sucht den Superstar"-Jury. Aber auch er hat ein Kinderfoto gepostet: Das einzige Foto von ihm im Alter von 5 Jahren. Ganz brav sitzt er da Ende der 50er Jahre mit Hemd und kurzer Latzhose.

Meine Eltern haben nicht gerade viel fotografiert ...hier das einzige Foto von mir mit 5 Jahren. dieterbohlen, Instagram , 24.1.2020, 6:57 Uhr

Stefan Mross mit 14 Jahren im Fernsehen

Ab dem 3. Mai 2020 sehen wir Stefan Mross wieder jeden Sonntag im Ersten bei "Immer wieder sonntags". Auch mit 14 Jahren war Stefan Mross schon im Fernsehen zu sehen. Damals mit seiner Trompete und dem Original Naabtal Duo.

Imago teutopress

Kinderfotos der SWR4 Moderatoren

Ob Sabine Gronau, Stefanie Czaja oder Jörg Assenheimer – unsere Moderatoren zeigen ihre Kinderfotos:

Das sind Ihre Kinderfotos