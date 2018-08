Ein elegantes Klavier in der typischen Colani-Formgebung. Das Schimmel-Pegasus genannte Musikinstrument wurde u.a. von den Musikern Lenny Kravitz und Prince gekauft. Und seit 2005 kleidet sich Hamburgs Polizei in Colani-Uniformen. Dem 1928 in Berlin geborenen Star-Designer wird man nicht absprechen können, dass er stets interessante und inspirierende Entwürfe vorgelegt hat, von denen zwar nicht alle realisiert wurden. Aber die Designgebung hat er dennoch beeinflusst.