Ein elegantes Klavier in der typischen Colani-Formgebung. Das Schimmel-Pegasus genannte Musikinstrument wurde u.a. von den Musikern Lenny Kravitz und Prince gekauft. Und seit 2005 kleidet sich Hamburgs Polizei in Colani-Uniformen. Dem 1928 in Berlin geborenen Star-Designer wird man nicht absprechen können, dass er stets interessante und inspirierende Entwürfe vorgelegt hat, von denen zwar nicht alle realisiert wurden. Aber die Designgebung hat er dennoch beeinflusst.

dpa Bildfunk Picture Alliance