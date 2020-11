Jetzt wäre Ellis Kaut 100 Jahre alt geworden. Die vielseitige Künstlerin wurde durch den frechen Kobold Pumuckl berühmt. 10 Fakten rund um den bekannten Rotschopf und seine Erfinderin.

Pumuckl-Erfinderin Ellis Kaut mit der Zeichentrick-Figur dpa Bildfunk Picture alliance/dpa/Matthias Schrader

Ellis Kaut gilt als bekannteste bayerische Hörspiel- und Filmautorin. Geboren wurde sie aber am 17. November 1920 als Elisabeth Kaut in Baden-Württemberg, in Stuttgart. In ihrem zweiten Lebensjahr zog die Familie nach München, weil der Vater dort eine neue Stelle annahm.

Schon als Kind war Ellis Kaut klar, dass sie etwas Kreatives, Künstlerisches machen will. Sie wollte Sängerin oder Pianistin werden, entschied sich nach der Schule aber für ein Studium der Schauspielerei, wie sie in ihrer Biografie erzählt. Beim Bayerischen Rundfunk war sie als Sprecherin für Hörspiele beschäftigt und schrieb dafür auch Manuskripte. Die erste von ihr erfundene Figur war der "Kater Musch" im Jahr 1954, auf den dann 1962 der Kobold "Pumuckl" folgte.

Von 1962 bis 1973 entstanden 90 Hörfunksendungen, in denen Hans Clarin den "Pumuckl" gesprochen hat. Für die Fernsehserie wurden 53 Folgen produziert, die in 28 Ländern gezeigt wurden. Das Haus, in dem die Werkstatt von Meister Eder sich für befand, wurde nach den Dreharbeiten 1985 abgerissen. Ellis Kaut ist 2015 im Alter von 94 Jahren verstorben.

Pumuckl-Fakten

Ellis Kaut ist die berühmteste bayerische Kinderbuchautorin. Geboren wurde sie aber 1920 in Stuttgart. Der Festumzug beim Münchener Oktoberfest wird immer vom Münchener Kindl angeführt. Im ersten Kostüm 1938 steckte Ellis Kaut. Deutschland- und weltweit erfolgreich wurde der "Pumuckl" als TV-Serie. Ursprünglich war die Geschichte aber ein Radiohörspiel beim Bayerischen Rundfunk. Der Name "Pumuckl" stammt vom Ehemann von Ellis Kaut, der seine Frau so genannt hat. An der Komposition des "Pumuckl"-Liedes im Jahr 1979 war Howard Carpendale als Autor beteiligt. Beim Westdeutschen Rundfunk sollte Anfang der 1960er Jahre kein Bayerisch gesprochen werden. Die Geschichten vom Pumuckl wurde als "Immer dieser Fizzibitz" umgeschrieben und neu produziert. Für ihre Geschichten vom "Pumuckl" und "Kater Musch" wurde Ellis Kaut 1980 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Nach den Gesetzen der Physik müsste der sichtbare Kobold einen Schatten werfen, was aber nur die Gegenstände tun, die er bewegt. Eigentlich sollte der Meister Eder von Alfred Pongratz verkörpert werden. Kurz vor Beginn der Dreharbeiten verstarb er aber und Gustl Bayrhammer übernahm die Rolle. In München gibt es im Luitpoldpark seit 1985 einen "Pumuckl"-Brunnen, den Ellis Kaut gestiftet hat.