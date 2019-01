Urlaub mit dem Wohnmobil Das ist wichtig beim Kauf eines Wohnmobils

Wenn die Entscheidung zur Anschaffung eines Reisemobils gefallen ist, haben es ehemalige "Camper" aufgrund ihrer Vorerfahrung am leichtesten. Vor allem was die Einschätzung des "Inventars" angeht. Das notwendige Zubehör trägt erheblich zur Gewichtserhöhung des Fahrzeugs bei. Viele Reisemobile kommen bereits bei einer guten Ausstattung an ihre Gewichtsgrenze.