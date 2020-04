Badenweiler verschenkt an rund 120 Alltagshelden der Corona-Krise als Dankeschön einen Urlaub in der Kurstadt – jeweils 5 Übernachtungen für 2 Personen inklusive freiem Eintritt in die Therme. Für Menschen aus systemrelevanten Berufen aus ganz Deutschland.

dpa Bildfunk Picture Alliance