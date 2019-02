Das SWR4 Pendlertagebuch Viele Wege führen zur Arbeit

Millionen Menschen im Land pendeln. Trotzdem hat jeder Pendler seine Geschichte, die täglich ein bisschen anders ist. Wir begleiten jeden Tag einen anderen Menschen auf seinem Weg zur Arbeit.

Ob mit dem Fahrrad, dem Auto, der Bahn, joggend oder mit dem Schiff über den Bodensee - Pendler nutzen viele Möglichkeiten für ihren Weg zu ihrem Job. Fünf Tage nimmt uns jeden Morgen ein anderer Mensch mit auf seinem Weg an den Arbeitsplatz.

Schöner Pendeln - für Hildegard Eichenhofer gehts über den Bodensee

Schöner Pendeln mit dem Boot

Hildegard Eichenhofer hat einen Weg zur Arbeit, den andere als Urlaubsausflug bezeichnen würden. Jeden Morgen startet sie in Konstanz und pendelt dann mit der Fähre über den Bodensee nach Friedrichshafen.

Die Pendler der letzten Tage

Christian Rückert pendelt zusammen mit seiner Tochter Leonie

Pendeln mit Kind

Christian Rückert pendelt gemeinsam mit seiner Tochter Leonie. Jeden morgen startet er in Königshofen, bringt seine Tochter in den Kindergarten und fährt dann weiter zu seinem Arbeitsplatz in Mulfingen.

Zur Arbeit auf zwei Rädern

Stefan Mandel vereint Sport und Pendeln. Seinen Weg zur Arbeit legt er mit dem Fahrrad zurück. Jeden Tag pendelt er von Viernheim nach Mannheim.

Hartmut Lang pendelt gemeinsam mit anderen in einer Fahrgemeinschaft

Per Fahrgemeinschaft zur Arbeit

Hartmut Lang wohnt in Ravenstein im Neckar-Odenwalds-Kreis. Er muss nach Heilbronn zur Arbeit und macht das in einer Fahrgemeinschaft. Mit anderen Pendlern trifft er sich an einem Park and Ride Parkplatz und dann gehts gemeinsam zur Arbeit.

Tim Bekendorf

Aus der Pfalz nach Stuttgart