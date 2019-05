Das schönste Schimpfwort haben die SWR4 Hörerinnen und Hörer bereits gekürt. Es ist der "Grasdackel". Jetzt steht auch das schönste Dialektwort überhaupt fest. Aus unzähligen Vorschläge, die uns per Mail, Whatsapp und Telefon erreicht haben, haben wir die sechs am häufigsten Genannten ausgewählt und zur Abstimmung gestellt. Ganz vorne und das mit sehr großem Abstand: "Muggaseggele".

Dem Seggele einer Mugg (einer Fliege) also verdanken die Schwaben ihre allerkleinste Maßeinheit. Wer die ganz genaue Größe eines Muggaseggele angeben will, muss genau hinschauen. Denn das Geschlechtsorgan der männlichen Stubenfliege ist nicht viel größer als 0,2 Millimeter. Also ein Muggaseggele isch fascht nix!