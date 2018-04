SWR4 Blechduell 2017 Brotäne Herdepfl sind im Finale

Lenzkirch stand Kopf! Alle Bands haben beim SWR4 Blechduell Vorentscheid in Lenzkirch alles gegeben. Das Publikum feierte die Bands und am Schluss den Sieger! Die Brotänen Herdepfl aus Wolterdingen haben sich direkt fürs große Finale des Blechduells 2017 in Dormettingen qualifiziert. Am Ende dankte die Band sichtlich bewegt vor allem ihren Fans für die grandiose Unterstützung.