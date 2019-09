Ein halbes Dutzend Geschichten sind es, die auf 223 Seiten im Buch „Spiel des Lebens“ Platz gefunden haben. Geschichten, die Udo Jürgens zusammen mit seiner Lebensgefährtin Michaela Moritz geschrieben hat, die aber, von einer einzigen Ausnahme abgesehen, nie seine Person in den Mittelpunkt stellen.

In der Titel-Geschichte „Spiel des Lebens“, die dank eines Zeitsprungs die Brücke vom jungen, erfolglosen Udo Jürgens zum hofierten Star schlägt, wird, wie auch in der Erzählung „Das Lokal in der Kantstraße“ aufgezeigt, dass Karrieren selten vom Himmel fallen. Der Bruder von Udo Jürgens, der Ende der 50er seinen Weg in Berlin gesucht und sich mit Beharrlichkeit einen Namen als Maler gemacht hat, wird hier gespiegelt.

Der junge Udo Jürgens anfang der 60er-Jahre dpa Bildfunk Picture Alliance

Breiten Raum nimmt in dem Buch die Geschichte über das Leben von Billy Todzo ein, dem Percussionspieler vom Orchester Pepe Lienhard, der am Todestag von Udo Jürgens an der Seite des Sängers war und selber viele Jahre zuvor nur knapp dem Erfrierungstod in Zürich entronnen ist.

Udo Jürgens gemeinsam mit Billy Todzo dpa Bildfunk Picture Alliance

Bei „Der Tanz auf dem Balkon“, jener Geschichte über den älteren Touristen in Portugal, der „keine fassbare Zukunft mehr hat, nur noch die Gegenwart“ und dem ein tanzender Junge so viel Glück empfinden lässt, dass er ihm zweihunderttausend Euro vererbt, könnte durchaus in die Vita von Udo passen.

Mich persönlich sprechen die oft anrührenden Kurzgeschichten über Menschen, die sich auf der Schattenseite des Lebens wiederfinden und dennoch ihr kleines Glück empfinden, in diesem Buch besonders an. Etwa der Näher in einer indischen Textilfabrik, der nicht nachvollziehen kann, wieso Kunden zerschlissene Jeans toll finden und dann einen ungewöhnlichen Plan fasst. Oder die Erzählung über den behinderten bulgarischen Jungen, der die Tage im Linienbus verbringt, weil er dort der winterlichen Kälte entfliehen kann.

Wer hofft, in diesem Buch Anekdoten rund um die Person Udo Jürgens vorzufinden, wird enttäuscht sein. Wer jedoch tiefer in den Mensch Udo und seine feinsinnigen Beobachtungen in einer oft ungerechten Welt blicken möchte, dem sei „Spiel des Lebens“ als Herbstlektüre empfohlen.

dpa Bildfunk Picture Alliance