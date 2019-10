per Mail teilen

Zum Thema Pflege gibt es viele Fragen. Deshalb ist unser Experte heute für Sie ab 9:00 Uhr bei uns im Programm und am Telefon und beantwortet Ihre Fragen rund um die Pflege.

Was sind die Voraussetzungen zur Einstufung in einen Pflegegrad? Worauf kommt es an, bei der Auswahl einer stationären Einrichtung? Das sind nur zwei von vielen Fragen, die einen beschäftigen, wenn man sich Gedanken darüber macht, dass man im Alter irgendwann mal auf Hilfe angewiesen sein könnte.

Unser Pflegeexperte für Sie am Telefon

Mirko Hohm

Bei uns bekommen Sie Antworten auf Ihre Fragen rund um das Thema Pflege. Ab 9:00 Uhr ist der Pflegeexperte Mirko Hohm vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg bei uns in der Sendung. Anschließend können Sie ihm bis ca. 11:30 Uhr all ihre Fragen zum Thema Pflege über unser Experten-Telefon stellen.

Die Nummer für unser Experten-Telefon lautet

01803 929 408

(Anrufkosten: Festnetz 9 Ct/Min., Mobil max. 42 Ct./Min.)