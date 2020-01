Sie ist die First Lady von Baden-Württemberg – und Schwäbin durch und durch: Gerlinde Kretschmann ist heute live zu Gast im SWR4 Mundart-Interview.

Gerlinde Kretschmann live im Videointerview Im Rahmen der Mundartwoche bei SWR4 begrüßen wir jeden Tag um 13 Uhr einen prominenten "Mundartsprecher" - heute ist Gerlinde Kretschmann zu Gast.

Aufgewachsen ist Gerlinde Kretschmann in Laiz – einem kleinen Ortsteil von Sigmaringen mit nicht einmal 3.000 Einwohnern. Sie gilt als bodenständig, natur- und heimatverbunden. Ihre Hobbys: Gärtnern, Stricken und Ehrenämter in der Kirche. Jahrelang war Gerlinde Kretschmann Grundschullehrerin in Sigmaringen. Heute ist sie die First Lady von Baden-Württemberg.

Was ihr die schwäbische Lebensart bedeutet, warum es ihr wichtig ist, die Mundart zu pflegen, und ob sie mit ihrem Mann zu Hause auch Schwäbisch schwätzt, das erzählt Gerlinde Kretschmann heute live in SWR4. Von 13 bis 14 Uhr ist das Gespräch mit SWR4 Moderator Matthias Methner auch hier im Live-Stream zu sehen.