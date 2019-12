per Mail teilen

SWR4 Baden-Württemberg kommt mit einem Ihrer Lieblingsmoderatoren und der kleinsten SWR4 Band der Welt zu Ihnen und sorgt für Weihnachtsstimmung. Am besten sofort hier bewerben!

Gemeinsam mit der kleinsten SWR4-Band der Welt kommen unsere Moderatorinnen und Moderatoren bis Samstag, 14.12., zu Ihnen und stimmen Sie auf Weihnachten ein. Sabine Gronau, Jörg Assenheimer, Stefanie Czaja, Holger Bentzien, Susanne Kurz und Matthias Methner sind in Baden-Württemberg unterwegs und besuchen Sie in Ihrer Werkstatt, im Büro, auf der Feuerwehrwache, in der Backstube, im Klassenzimmer oder zu Hause im Wohnzimmer. Einfach schnell Ihre Kontaktdaten unten eintragen. Und dann sagen Sie uns, wo und wann das Weihnachtsstimmungs-Team zu Ihnen kommen soll und mit etwas Glück singen Sie dann diese Woche gemeinsam ein paar Weihnachtslieder zur Einstimmung aufs Fest.