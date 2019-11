Mit "Unsere Helden" haben die Schwarzacher und Isabel Varell das Miteinander gefeiert, besonders das zwischen den Menschen mit Behinderung in und den Menschen ohne.

Schwarzach ist gelebte Inklusion. Was das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung so technisch beschreibt, bekommt in Schwarzach viele freundliche Gesichter. In der Diakonie des Ortes leben 600 Menschen und gehören einfach dazu. Isabell Varell, Star der Sendung, hat etwas "Besonderes" in Schwarzach gespürt "und viele Menschen umarmt".

Menschen wie Heike Stumpf engagieren sich neben Beruf und Familie in Vereinen und der Diakonie. Der ehemalige Weltmeister im Gewichtheben Oliver Caruso betreibt in den Räumen des Diakonie ein Verein, in dem Leistungssportler neben Sportlern mit Handycap trainieren, Senioren mit Kindern. Sängerin Isabel Varell durfte zeigen, wie gut sie Kniebeugen mit der Langhantel kann - und dabei ein Interview geben. Zur Überraschung von Moderator Jörg Assenheimer geriet sie kein bisschen aus der Puste.

"Helden"-Star Isabel Varell über Heldentum und Landleben

Exemplarisch für die vielen "Helden" in Schwarzach bekamen die Beisels ein Überraschungsgeschenk. Tochter Andrea Beisel engagiert sich in vielen Vereinen, opfert unter anderem viel Zeit beim Essensverkauf. Ihr Vater Gerhard steht außerdem seit 50 Jahren in seiner Freizeit als Schiedsrichter auf dem Fußballplatz. Dafür gab es für beide eine Einladung von Andrea Berg zu deren Tourstart in Stuttgart.

Dauer 2:43 min So war der Abend bei "Unsere Helden" in Schwarzach Der Abend ist vorbei, die Helden sind geehrt und Stargast Isabel Varell hat gesungen, Sport gemacht und getanzt. Die Highlights der Show im Film.

Schwarzach hat mit "Unsere Helden" einen Abend lang ein beeindruckendes Miteinander gefeiert. Ein besonderer Höhepunkt war sicher der Inklusionschor, der mit Isabel Varell ihren Song "Als wär ich wieder 14" gesungen hat. Umarmungen inklusive.