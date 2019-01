In Detailansicht öffnen

Am Feuer ist es immer warm. Und in der Schmiede brennt immer ein Feuer, auch in der Schmiede von Nico Runge in Bruchsal. "In der Flamme ist es bis zu 1.500 Grad Celsius heiß", sagt der Schmiedemeister. Und das Gute ist: In seine Schmiede dürfen auch Ungelernte, denn Nico Runge bietet Kurse für jeden Interessierten an. "Das Metall bearbeiten wir normalerweise bei 1.000 - 1.100 Grad Celsius", sagt der Schmied. Und wer dann noch selbst den Hammer schwingt, der friert bestimmt nicht mehr.