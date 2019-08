"Lieber Kampf als Krämpfe" lautet das Motto des Mannes, der als junger Schauspieler ebenso Erfolge feierte wie als anspruchsvoller Liedermacher. Mit acht Jahren begann die Karriere des Volker Lechtenbrink beim Kinderfunk.

Geboren in Ostpreußen, aufgewachsen in Bremen und 1951 nach Hamburg übergesiedelt - das waren die ersten Stationen des kleinen Volker, der sich bereits von Anfang an vorgenommen hatte, Schauspieler zu werden. Seine Eltern hingegen hätten lieber einen Arzt in der Familie gehabt, was für ihn zum Schreckgespenst geworden wäre, zumal er kein Blut sehen kann.

Ermutigung von Gustaf Gründgens

Als Dreikäsehoch stellte er sich beim Norddeutschen Rundfunk vor und wurde im Alter von 8 Jahren für den Kinderfunk engagiert. Ein Jahr später sprach er im Schulfunk und mit zehn stand er in einem Weihnachtsmärchen erstmals auf der Bühne. Kinderrollen im Thalia-Theater und im Hamburger Schauspielhaus folgten, wo ihn sogar der große Mime Gustaf Gründgens begutachtete: „Junger Mann, das sollten Sie unbedingt verfolgen!“ lautete sein Ratschlag.

Der Durchbruch kam mit der "Brücke"

Die entscheidende Stunde schlug 1959. Bernhard Wicki suchte für seinen Film „Die Brücke“ jugendliche Schauspieler mit Erfahrung. Der junge Mann hatte das Glück, unter zahlreichen Anwärtern ausgewählt zu werden. Der packende Film über die Sinnlosigkeit des Krieges wurde ein großer Erfolg und bewirkte, dass aus dem anfänglichen Wunsch nun der feste Entschluss entstand, Schauspieler zu werden.

Volker Lechtenbrink (Klaus Hager), Frank Glaubrecht (Borchert) im Kriegsfilm: "Die Brücke", 1959. dpa Bildfunk Picture Alliance

Wechsel wegen unerlaubter Nebentätigkeit

Nach der mittleren Reife besuchte Lechtenbrink die Hamburger Hochschule für Musik und Bildende Kunst, von der er sich allerdings bald wieder verabschieden musste: den Schülern war es nicht erlaubt, nebenbei Theater zu spielen. Genau dies hatte er aber getan, um sich ein Taschengeld zu verdienen. Er wechselte auf eine Privatschule, setzte seine Ausbildung fort und legte vor der Bühnengenossenschaft die Abschlussprüfung ab.

Alte Verbundenheit zu Baden-Württemberg

Dazu war Volker Lechtenbrink nun auch auf dem Bildschirm zu sehen. Schon zu Beginn der 1960er Jahre verpflichtete ihn der Süddeutsche Rundfunk für zwei Fernsehspiele und der Südwestfunk drehte die beliebte TV-Serie „Alle meine Tiere“. 1979-80 moderierte er im SWF-Fernsehen die Sendungen „Pop ‘79“ und „Lieder und Leute“. Die Verbindung zu Baden-Württemberg blieb bestehen und im Interview mit SWR4 bekannte er: „Zwar habe ich immer nur die Funkhäuser gesehen, aber ich liebe die schwäbische Küche“ und ergänzte, dass er zu den treuen Besuchern des Weindorfes zählt, sobald dies in seiner Heimatstadt Hamburg gastiert.

Volker Lechtenbrink im Derrick "Einen schönen Tag noch, Mörder" dpa Bildfunk Picture Alliance/KPA Copyright

Eine Laune führt zur Musik

Mehr aus einer Laune heraus kam Volker Lechtenbrink mit der Musik in Berührung. Die Idee hatte sein Freund Knut Kiesewetter und geht auf eine Begebenheit im Jahr 1972 zurück. Die beiden hatten damals auf einer Veranstaltung zur Bundestagswahl einen Auftritt als Hintergrundsänger. Zu fortgeschrittener Stunde und in entsprechend fröhlicher Stimmung gab man den Song „Save the last dance for me“ zum Besten.

Der "Macher" betritt die Bühne

Später machte Volker Lechtenbrink den Vorschlag, Lieder des von ihm bewunderten Sängers Kris Kristofferson ins Deutsche zu übertragen. Da kein passender Sänger für dieses Projekt gefunden wurde, kam jener Spaß-Auftritt wieder in Erinnerung: Volker Lechtenbrink musste selbst ins Plattenstudio. "Der Macher" hieß das Resultat, platzierte sich 1976 sofort in den Hitparaden und wurde sogar für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert. Allerdings verpasste er um Haaresbreite die Auszeichnung als bester Newcomer, da man sich plötzlich an eine Handvoll musikalischer Jugendsünden aus den Mittsechzigern erinnerte und er somit die Kriterien nicht mehr erfüllte…

Leben - so wie er es mag

Elf Langspielplatten und rund zwanzig Singles erschienen bis 1989. Besonders am Herzen von all seinen Liedern liegt ihm „Leben - so wie ich es mag“, erzählte er uns im Interview. Bis heute steht er voll und ganz hinter dem Text, es sei sein wichtigster Titel gewesen. Zu seinem 70. Geburtstag wurde dieser Song Namensgeber für ein 2-Personen-Stück, zu welchem seine älteste Tochter Saskia das Buch geschrieben hat. Die Premiere war am 30. Oktober 2014 im Hamburger Ernst-Deutsch-Theater. Dieser Rückblick auf sein Leben brachte Volker Lechtenbrink nach vielen Jahren als Sänger auf die Bühne zurück. Presse und Publikum waren begeistert und feierten ihn wenig später ebenso überschwänglich für sein autobiographisches Solo-Programm „Kommen Sie ruhig rein -Lieder und Geschichten.“

Lechtenbrink, der in fünfter Ehe mit einer Heilpraktikerin verheiratet ist, spielt weiterhin viel Theater und schließt auch ein Fernsehcomeback keinesfalls aus. Nachdem er dort überwiegend als Fiesling zu sehen war, würde er filmisch gerne die Seiten wechseln. „Ein friesischer Kriminalkommissar mit vielen Macken“ wäre seine Traumrolle. Die Fans würde es freuen, wenn ein Drehbuchautor das auch so sieht.