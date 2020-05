Einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung des neuen Albums “Stark wie zwei” präsentieren Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross ihr gemeinsames Werk live. Mit dabei: nur die Gewinner von SWR4 Baden-Württemberg.

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross mit ihrem neuen Album SWR Foto: Markus Palmer

Das Autokino in Titisee im Hochschwarzwald wird zum Konzertsaal. Am Donnerstag, 28. Mai, spielen Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross die Songs aus ihrem neuen Album live gemeinsam mit zwei befreundeten Musikern. Eine Weltpremiere, bei der Sie als Gewinnerinnen und Gewinner von SWR4 Baden-Württemberg mit dabei sein können.

Die beiden gemeinsamen Lieder “Paradies der Ewigkeit” und “Stark wie zwei” hören Sie in diesem Frühling schon bei SWR4 und die restlichen Songs des Duett-Albums gibt es dann erstmals beim Autokino-Konzert zu hören.

Bitte beachten Sie, dass in Ihrem Auto maximal zwei Personen sein dürfen und dass Ihr Wagen kein Cabrio sein darf. Alle Infos zum Event und den Regeln finden Sie hier in den Teilnahmebedingungen. Die Verlosung schließt am 27.5. um 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Tragen Sie sich gleich hier ein und mit etwas Glück haben Sie bald die Tickets in Ihren Händen.

Die Teilnahmebedingungen