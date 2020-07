per Mail teilen

Das SWR4 Open Air im Rahmen des SWR Festivals gehört zur mehrtägigen Veranstaltung auf dem Stuttgarter Kulturwasen. Die Veranstaltung ist als Autokino geplant, eine zusätzliche Liegestuhl-Lounge ist vorgesehen.

Datum: Sonntag, 30. August 2020 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Cannstatter Wasen

Mercedesstraße 50

70372 Stuttgart

Lageplan Fahrzeug mit 2 Personen: 38,00 Euro Fahrzeug mit 3 Personen: 47,50 Euro Fahrzeug mit 4 oder mehr Personen: 57,00 Euro Liegestuhlbox mit 2 Liegestühlen: 38,00 Euro Liegestuhlbox mit 3 Liegestühlen: 57,00 Euro Liegestuhlbox mit 4 Liegestühlen: 76,00 Euro

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Am Sonntag, 30.08.2020 heißt es Schlageralarm auf dem Cannstatter Wasen. SWR4 Baden-Württemberg bringt zwei Stars auf die Bühne: Kerstin Ott und Eloy de Jong. Die Besucher erwarten gefühlvolle Momente und abwechslungsreiche und authentische Shows.

Pressestelle Verwendung Sommerfestival

2016 wurde Kerstin Ott mit ihrem Hit "Die immer lacht" bekannt und begeistert seitdem mit ihrer sympathischen Ausstrahlung und einem lockeren Mix aus modernem Dance-pop und deutschsprachigem Schlager.

Schon mit ihrer Durchbruchsingle überzeugte die Sängerin mit ihrem tiefgründigen und ehrlichen Text. So sind auch die Songs ihres zweiten Albums "Mut zur Katastrophe", welches 2018 erschienen ist, außergewöhnlich direkt, emotional und echt. Auch auf der Bühne verzichtet Kerstin Ott bewusst auf Schnickschnack und überzeugt mit ihrer Akustikgitarre und einer Performance, die die Herzen des Publikums berührt.

Eloy de Jong Pressestelle Sommerfestival 2020

Eloy de Jong, der Popsänger ist sicher dem ein oder anderen durch die englisch-niederländische Boygroup Caught in the Act bekannt. Heute ist der Niederländer fester Bestandteil der deutschen Schlagerwelt und verzaubert seine Fans vor allem mit seinen rührenden Balladen. Das Video seines emotionalen Auftritts in Florian Silbereisens Show "HEIMLICH! Die große Schlager-Überraschung" wurde auf Youtube millionenfach geklickt und machte ihn im Januar 2019 über Nacht zur Schlagersensation. Im gleichen Jahr überzeugte er das Publikum dann auf seiner ersten Solo-Tournee mit einem Mix aus Musik, Tanz und persönlichen Geschichten.

Diese Gegebenheiten können sich bis Ende August ggf. noch ändern, je nachdem, wie sich die Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit Covid-19 entwickeln.