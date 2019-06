Miguel und Vanessa Mai Eine ganz besondere Beziehung

0:34 min | Mi, 26.6.2019 | 6:00 Uhr | SWR4 BW am Morgen | SWR4 Baden-Württemberg

Jetzt hat es dann mein Plakat gesagt und so hab ich mich getraut. Beim Calwer Klostersommer 2018 war ich schonmal in der ersten Reihe und Vanessa hat mich umarmt und geküsst, aber der Kuss von diesem Jahr war einfach unglaublich und so lang.“