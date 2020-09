per Mail teilen

Mit Mann und Mops war Vanessa Mai schon morgens bei uns Studio, um pünktlich um sechs die Hörerinnen und Hörer gemeinsam mit Jörg Assenheimer mit in den Tag zu nehmen.

In der SWR4-Frühsendung ist Vanessa Mai in den kommenden Wochen nicht als musikalischer Stargast dabei, sondern moderiert die Sendung an der Seite von Jörg Assenheimer. Dazu gehört die Präsentation der aktuellen Themen des Tages, Gespräche mit den Wetterexperten und die Verkehrsnachrichten. Nachdem Vanessa Mai schon im April 2020 mit dabei war, läuft die gemeinsame Moderation jetzt schon routiniert ab:

"Der Neulingsbonus ist jetzt weg, ich darf also auch nicht mehr über Verkehrsnachrichten stolpern." Vanessa Mai

Auf die gemeinsamen Sendungen in den kommenden Wochen freut sich Jörg Assenheimer schon sehr und auch SWR4-Hörer Günther Schönhardt aus Immenstaad, der eine Mail ins Studio geschrieben hat: "Ich mag die Vögel zwitschern hörn, soweit sie die Musik nicht störn – mag Hasen sehn beim Zickzack-Hoppel und freu mich aufs Moderatorendoppel."

Immer wenn Vanessa Mai bei SWR4 moderiert gibt es auch ein Live-Interview mit einem Promi. In dieser Woche war Ramon Roselly morgens am Telefon und hat über seine aktuellen Projekte und das bevorstehende SWR4-Festival gesprochen, bei dem er als Schlagernewcomer ausgezeichnet wird.