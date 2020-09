per Mail teilen

Heiße Rhythmen gegen das feuchte Nass – so das Motto von Kerstin Ott und Eloy de Jong beim SWR4 Open Air in Stuttgart. Die Fans danken es ihnen mit Lichthupe und Applaus.

Eloy de Jong war schon am Nachmittag klar, was ihn am Abend auf der Bühne des Stuttgarter Kulturwasens erwarten würde. Im Facebook-Interview sagt er, auch wenn sein neuer Hit „Barfuß im Regen“ heißt, werde er wohl besser Schuhe anziehen.

Eloy de Jong mit Fans im Regen von Stuttgart SWR Ronny Zimmermann

Wunderbare Wortneuschöpfung

Eine der Wettersituation angepasste Wortneuschöpfung hat er auch parat. Statt von Aufregung spricht er von „Aufregnung“, die er vor jedem Auftritt verspüre.

Zweiter Auftritt für Kerstin Ott am Sonntag

Kerstin Ott SWR Ronny Zimmermann

Kerstin Ott hatte am Sonntag Vormittag bereits einen Auftritt. Sie war bei der TV-Sendung "Immer wieder sonntags" im Ersten zu sehen. Von Rust bei Freiburg ist sie dann nach Stuttgart gefahren.

Die Bilder vom SWR4 Open Air





Wetterfeste Fans

Diejenigen, die das Konzert im eignen Auto gesehen haben, mussten nur ab und zu ihre Scheibenwischer betätigen. Direkt vor der Bühne ist dann der Bereich, in dem bis zu 499 Menschen in Liegestühlen das Konzert verfolgen können.

Gute Laune auch bei Regen SWR Ronny Zimmermann

Und die tapfersten der tapferen Fans waren schon um drei Uhr am Veranstaltungsort. Respekt.