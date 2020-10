per Mail teilen

Bei SWR4 Moderator Jörg Assenheimer entdecken Moderatorin Inka Bause und Biokoch Simon Tress schnell, dass sie einiges miteinander verbindet - vor allem bei den Themen Familie und Essen.

Dass diese Gäste bei der Gesprächsrunde "SWR4 Höhepunkte" viel gemeinsam haben könnten, darauf kommt man nicht unbedingt sofort. Auf der einen Seite Inka Bause, ehemaliges DDR-Kinderstar, Moderatorin und Sängerin aus Berlin, auf der anderen Seite Simon Tress, Bio-Koch, Lebensmittelproduzent und Familienunternehmer von der Schwäbischen Alb. Aber bei SWR4 Moderator Jörg Assenheimer haben beide schnell zueinander gefunden.

Vater Bause war Schlagerkomponist

Die Moderatorin und der Koch haben sich beide in die Familientradition eingereiht. Inka Bause ist in die Fußstapfen ihres Vaters getreten. Arndt Bause war wohl der erfolgreichste Schlagerkomponist der DDR, Töchterchen Inka begann zu singen und wurde ein Star.

"Ich war in der Pubertät und gleichzeitig berühmt. So viel Zeit haben wir nicht, um zu erklären, wie schwer es meine Mutter hatte." Inka Bause über ihre Zeit als DDR-Kinderstar

"Bauer sucht Frau" und Musik machen glücklich

Heute ist die 51-Jährige vielen vor allem als Moderatorin der Fernsehsendung "Bauer sucht Frau" bekannt. Aber die Musik ist ihre Leidenschaft geblieben. Am 30. Oktober kommt ihr neues Album "Lebenslieder" mit den Songs ihrer DDR-Kindheit - ein Thema, bei dem Inka Bause sehr emotional wird. Von Jörg Assenheimer will sie sich nicht aufs Glatteis führen lassen mit der Frage, was ihr lieber ist: Musik oder Moderation.

"Ich bin glücklich. Das eine ist nicht unwichtiger als das andere." Inka Bause über ihre zwei Karrieren im Fernsehen und in der Musik

Biorevolution auf der Alb

Auch Simon Tress ist der Tradition gefolgt und in den Familienbetrieb aus Gastronomie und Landwirtschaft in Hayingen im Landkreis Reutlingen eingestiegen. Schon 1950 hat sein Großvater den Hof auf Bioanbau umgestellt. Für die damalige Zeit eine kleine Revolution. Und auch sonst waren die Ernährungsgewohnheiten der Zeit ein bisschen voraus. Statt Weizen- gab's Dinkelmehl, gesüßt wurde mit Honig.

"Zucker gab's nicht. Wir als Kinder haben immer gesagt, warum haben wir keine normalen Eltern." Simon Tress über seine Kindheit auf der schwäbischen Alb

Bioküche ist kein Aktivismus

Seit einem halben Jahr ist Simon Tress selbst Vater. Und heute ist der 37-Jährige für die Ideen seiner Großeltern und Eltern dankbar. In seinem Restaurant erfahren die Gäste unter anderem die CO2-Bilanz ihres Menüs. Trotzdem sieht sich der gelernte Koch mit seiner Bioküche nicht als Missionar.

"Das soll auch Spaß machen. Manchen Leuten macht Autofahren auch Spaß und das soll man den Leuten auch nicht nehmen." Simon Tress über Gäste, die bei ihm bio essen und schwere Autos fahren

Und wenn es um die Wertschätzung für Nahrungsmittel - vor allem für Fleisch - geht, sind Inka Bause und Simon Tress auch einer Meinung. Noch eine Gemeinsamkeit.