Nicht nur privat sind sie ein Herz und eine Seele – auch musikalisch geht das Paar jetzt gemeinsame Wege. Gemeinsam waren sie auch im SWR4 Studio zu Besuch.

So schön war es mit Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross

Sie spielen sich die Bälle zu, fallen sich nie ins Wort, ergänzen dennoch klug die Aussagen des Partners. Man ist versucht, den oft strapazierten Begriff Traumpaar zu verwenden, wenn man Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross an diesem Mittwoch im SWR4 Studio erlebt.

Präsentation des ersten gemeinsamen Albums

Die beiden Künstler sind gekommen, um über ihr erstes gemeinsames Album zu erzählen, auf dem international bekannte Duette zu finden sind. Und verraten zugleich, dass sie zusammen mit SWR4 dieses neue Album präsentieren werden.

Lehren aus der Corona-Zeit

Aber sie erzählen auch über ihren Umgang mit der Corona-Pandemie. "Ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht", erzählt Anna-Carina. "Es gab auch Tage, wo man sehr traurig war!" Stefan Mross hat seine positive Art zu denken in den letzten Wochen geholfen. "Wir haben viel über Pläne und Strategien gesprochen, denn wir managen uns ja selber. Dabei ist dann ein gemeinsames Frühstück auch mal eine Stunde oder länger gegangen. Wir haben auch viel telefoniert. Das finde ich übrigens auch positiv, dass viele Leute jetzt derart kommunizieren und nicht in München wegen einer Besprechung in den Flieger nach Berlin steigen. Ich denke, das sollten wir auch der Umwelt zuliebe viel mehr ausbauen."

Hochzeit ohne Mundschutz

Selbstverständlich brannte auch die Frage, wann die wegen der Corona-Pandemie verschobene Hochzeit nachgeholt wird, unserer Moderatorin Sabine Gronau auf den Nägeln. "Es gibt derzeit große Probleme auf der Welt, aber wir werden sicher einen gesunden Zeitraum finden, um zu heiraten", sagt Stefan Mross. Und Anna-Carina ergänzt: "Vor allem wolle wir eine Hochzeit in Zeiten ohne Mundschutz machen. Wir sind Familienmenschen. Da wird geknuddelt und gebusselt. So mit Riesenabstand voneinander, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mal schauen. Hauptsache gesund und glücklich!" Und die Blicke, die die Beiden sich zuwerfen, lassen wieder das Wort Traumpaar vor dem geistigen Auge erscheinen.