Stars im Studio JETZT - Annett Louisan live bei SWR4

Im Sommer 2017 ist Annett Louisan Mutter geworden, hat sich dann erstmal eine Pause gegönnt und die neuen Erfahrungen anschließend in einem Album verarbeitet. Auf dem Doppel-Album "Kleine große Liebe" präsentiert sie ihre Interpretation des Genres Chanson und gibt im vorab veröffentlichten Song "Belmondo" schonmal einen akustischen Einblick ins Werk. In einem Interview hat Annett Louisan verraten, dass der Schlaf bei ihr durch ihre Tochter aktuell ein bisschen zu kurz kommt. Bei ihrem Besuch heute in unserer Frühsendung wird sie aber sicher top fit und ausgeschlafen sein.